НАЗК визнало спонсором війни литовську компанію Viciunai Group, що постачає морепродукти
Національне агентство з питань запобігання корупції внесло литовську компанію Viciunai Group до переліку міжнародних спонсорів війни: вона, попри обіцянки, не вийшла з ринку РФ
Про це інформує НАЗК.
"Компанія є глобальним виробником і постачальником різноманітних харчових продуктів. Крім того, що Viciunai Group є найбільшим переробником сурімі на планеті, вона також є одним з найбільших та економічно найпотужніших виробників морепродуктів у Європі. Її головний офіс знаходиться в Литві, а заводи працюють в Литві, Іспанії, Естонії та РФ", - йдеться у повідомленні.
У НАЗК нагадали, що керівник литовської групи Шарунас Матійошайтіс у березні 2022 року заявив, що компанія впродовж 3-4 місяців покине російський ринок. Натомість Viciunai Group не лише не зупиняє потужності у РФ, а й шукає нових працівників та сплачує податки до бюджету агресора.
Наприклад, у Калінінградській області РФ діє найбільше підприємство Viciunai Group - виробничий комплекс ТОВ "Вичюнай-русь". Там працює 1500 осіб. Чистий прибуток комплексу за 2022 рік збільшився на 156% до 20 млн доларів. Прибуток дочірньої компанії Viciunai ТОВ "БалтКо" за 2022 становив 2,5 млн доларів.
- Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни данського виробника кам’яної вати Rockwool. Він співпрацює з російськими державними підприємствами, зокрема, на замовлення міноборони РФ.
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