НАЗК визнало спонсором війни литовську компанію Viciunai Group, що постачає морепродукти

Про це інформує НАЗК.

"Компанія є глобальним виробником і постачальником різноманітних харчових продуктів. Крім того, що Viciunai Group є найбільшим переробником сурімі на планеті, вона також є одним з найбільших та економічно найпотужніших виробників морепродуктів у Європі. Її головний офіс знаходиться в Литві, а заводи працюють в Литві, Іспанії, Естонії та РФ", - йдеться у повідомленні.

У НАЗК нагадали, що керівник литовської групи Шарунас Матійошайтіс у березні 2022 року заявив, що компанія впродовж 3-4 місяців покине російський ринок. Натомість Viciunai Group не лише не зупиняє потужності у РФ, а й шукає нових працівників та сплачує податки до бюджету агресора.

Наприклад, у Калінінградській області РФ діє найбільше підприємство Viciunai Group - виробничий комплекс ТОВ "Вичюнай-русь". Там працює 1500 осіб. Чистий прибуток комплексу за 2022 рік збільшився на 156% до 20 млн доларів. Прибуток дочірньої компанії Viciunai ТОВ "БалтКо" за 2022 становив 2,5 млн доларів.