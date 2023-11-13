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Приймає замовлення від Міноборони РФ: НАЗК визнало компанію з Данії міжнародним спонсором війни

13 листопада, 2023 понедiлок
23:23
Економіка корабель рф

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни данського виробника кам’яної вати Rockwool, який співпрацює з російськими державними підприємствами, зокрема, на замовлення Міноборони РФ

Про це повідомляє НАЗК.

"Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, компанія Rockwool принципово вирішила залишитися на ринку Росії, а через посередників продукція компанії продається російським державним підприємствам, зокрема, на замовлення Міністерства оборони РФ", - йдеться у повідомленні.

Така вата застосовується для утеплення, звукоізоляції та вогнезахисту, призначена для всіх видів будівель і споруд, а також для промислового обладнання та навіть суднобудування.

Зокрема, вона використовувалася під час будівництва та ремонту кораблів Чорноморського флоту в Севастополі, Балтійського флоту, Північного флоту в Мурманську, а також Тихоокеанського флоту.

НАЗК зазначають, що інформація про такі контракти наявна з 2014 по 2021 роки, а за роки після окупації Криму Rockwool поставила ізоляційні матеріали щонайменше для 31 корабля та підводних човнів російського флоту, включаючи крейсери, есмінці, атомні підводні човни, фрегати, десантні кораблі, тральщики та розвідувальні кораблі.

Повідомляється про щонайменше 52 виявлені контракти на понад 329 млн руб. між дистриб’юторами Rockwool та Міноборони РФ. 

У РФ Rockwool працює з 1995 року та має там 4 заводи в містах Балашиха Московської області, Виборг Ленінградської області, Троїцьк Челябінської області, ЕВЗ "Алабуга" у Республіці Татарстан. Компанія утримує в РФ 1200 робочих місць, що складає близько 10% від співробітників компанії, зазначили в НАЗК.

4 компанії, які представляють Rockwool в РФ

ТОВ  "Роквул", що у 2022 році отримала виручку у розмірі 313 млн дол. США, чистий прибуток у розмірі 58,3 млн дол. США та сплатила до бюджету рф податок на прибуток у розмірі 13,9 млн дол. США;

ТОВ "Роквул-Волга", яка у 2022 році отримала виручку у розмірі 54,2 млн дол. США, чистий прибуток у розмірі 8 млн дол. США та сплатила до бюджету агресора податок на прибуток у розмірі 857 тис. дол. США;

ТОВ "Роквул-Север" у 2022 році отримала виручку у розмірі 58,5 млн дол. США, чистий прибуток у розмірі 6,8 млн дол. США та сплатила до бюджету рф податок на прибуток у розмірі 1,4 млн дол. США;

ТОВ "Роквул-Урал", що у 2022 році отримала виручку у розмірі 25,7 млн дол. США, чистий прибуток у розмірі 1 млн дол. США, сплатила до бюджету рф податок на прибуток у розмірі 785 тис. дол. США.

Офіційно ці компанії постачають свою продукцію за держконтрактами РФ, але у 2023 році таке постачання їх продукції здійснювалося іншими підприємствами-посередниками. Зокрема, споживачами продукції Rockwool є: 

  • ФДУП "Центр финансового и правового обеспечения" Управления Делами Президента российской федерации;
  • АТ "Центр Эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры", що знаходиться під санкціями США з червня 2023 року;
  • Федеральна бюджетна установа "Главный Центр Административно-хозяйственного обеспечения министерства внутренних дел российской федерации";
  • Федеральна казенна установа "Войсковая часть 52581";
  • АТ  "КрымХлеб".

У квітні 2022 року, компанія Rockwool оголосила про продовження своєї роботи у Росії.

  • Національне агентство з питань запобігання корупції внесло грузинську групу виноробних компаній Bolero до переліку міжнародних спонсорів війни: одна з компаній групи співпрацює з зятем міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.
Світ
Україна
Данія
Війна з Росією
НАЗК
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