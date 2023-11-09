Співпрацюють із зятем Лаврова: до переліку спонсорів війни внесли грузинську групу виноробних компаній Bolero

Про це інформує пресслужба НАЗК.

Вказано, що бенефіціарним власником об’єднаної групи виноробних підприємств, до якої входять Bolero & Company Ltd, GVMT GROUP LLC та GRUZVINPROM LLC є Карічашвілі Вахтанг. Він має російське громадянство і є бізнес-партнером двоюрідного брата експрем'єра Грузії та проросійського олігарха Бідзіни Іванішвілі.

З січня 2022 року по жовтень 2023 року компанії експортували до Росії товарів на понад 68 мільйонів доларів.

"У фінансовому звіті Bolero & Company Ltd йдеться про те, що значна частина доходу компанії формується коштом реалізації продукції на російському ринку. Також, попри повномасштабне вторгнення РФ в Україну, керівництво компанії вважає, що війна не вплинула і не матиме суттєвого впливу на їх операційну діяльність найближчим часом", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що група виноробних підприємств також співпрацює з компаніями, які пов’язані з підсанкційними росіянами. Йдеться, наприклад, про ТОВ "Логистика Альтернатива", яка контролюється ПАТ "Магнит". З нею працює Bolero & Company Ltd.

"Основним акціонером ПАТ "Магнит" (29,2% акцій) є Marathon Group Олександра Винокурова, який перебуває під санкціями ЄС, Великобританії, Канади, Швейцарії, Австралії, України, Нової Зеландії. Крім того, він є зятем міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова", - розповідають в НАЗК.

У відомстві нагадали, що Винокуров був серед 36 бізнесменів, яких президент РФ Путін та члени російського уряду збирали на нараду, щоб обговорити вплив міжнародних санкцій перед повномасштабною війною Росії проти України.

Водночас компанія GVMT Group LLC є постачальником для ТОВ "Бристоль Ритейл Логистикс", яку заснувало ТОВ "Меркурий Ритейл Холдинг", яке пов’язують з підсанкційними Ігорем Кесаєвим та Сергієм Кацієвим.