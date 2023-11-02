НАЗК внесло до списку спонсорів війни швейцарську корпорацію Nestle, яка досі співпрацює з РФ

Про це інформує Національне агентство з питань запобігання корупції.

"Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, у компанії заявили про призупинення експорту та імпорту в Росію, за винятком товарів першої необхідності. Проте полиці російських магазинів досі переповнені їхньою продукцією. Серед доступних продуктів: сніданки Bystrow, супи і бульйонні кубики Maggi, корм для тварин Purina, шоколадні батончики, кава Nespresso", - йдеться в матеріалі.

На початку 2022 року Nestle мала сім заводів у РФ. Їх прибуток від російського ринку складав близько 2% від загального обсягу бізнесу. Компанія пояснювала свою присутність в Росії необхідністю забезпечити населення товарами першої необхідності й турботою про своїх російських працівників. У Nestle працювало понад 7000 росіян.

У 2021 році Nestle сплатила податками до бюджету РФ близько 25 млн доларів. Водночас компанія не оприлюднила свою фінансову звітність за 2022 рік.

За даними НАЗК, в жовтні 2022 року компанія під виглядом сухої молочної суміші завозила на територію Росії технічне обладнання, про що свідчить провадження арбітражного суду Москви № А40-24044/2023. Тобто компанія завозить не лише сировину для товарів первинної необхідності, а й намагається приховано направляти до Росії технологічне обладнання для розвитку власного бізнесу.

"Це доводить, що історія нічому не навчила швейцарську корпорацію Nestle. Ще під час Другої світової війни компанія працювала на два фронти, постачаючи свою продукцію до складу сухих пайків німецької армії, і водночас експортуючи її до країн антигітлерівської коаліції. Отже, залишаючись у РФ, Nestle вкотре показує усьому світу, що співпрацювати з агресором – нормально. А самій РФ демонструє, що вона й досі інтегрована у світові процеси, попри воєнні злочини та вбивства тисяч українців", - наголошують у відомстві.

У 2022 році Nestle імпортувало до Росії напівфабрикатів та сировини на 374 млн доларів, а за 9 місяців 2023 року на 271 млн доларів.

За свою діяльність компанія потрапила до списку міжнародних спонсорів війни НАЗК.

Що також відомо про Nestle

Nestle - швейцарська компанія, яка займає провідні позиції у світовому ринку продукції. Вона присутня в 187 країнах і виробляє різноманітні товари, такі як розчинна кава, мінеральна вода, шоколад, морозиво, молоко, дитяче харчування, корм для домашніх тварин тощо. Серед її найвідоміших брендів: KitKat, Nescafé, Nesquik, Nestea та інші.

У квітні цьогоріч керівництво ТОВ "Нестле Росія" звернулося до мінфіну РФ з проханням вжити необхідних заходів для обмеження відкритого доступу до результатів діяльності та фінансової звітності дочірніх компаній товариства, які містяться в державному інформаційному ресурсі фінансової звітності. Повідомляється, метою такого кроку ймовірно є уникнення накладання санкцій на дочірні компанії Nestle.

23 березня 2022 року стало відомо, що компанія Nestle прийняла рішення відвести з російського ринку бренди KitKat і Nesquik. Компанія також призупинила несуттєвий імпорт і експорт в Росію і з Росії.