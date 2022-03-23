Nestle зупиняє роботу брендів KitKat і Nesquik в Росії

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Поки в Україні йде війна, наша діяльність в Росії буде зосереджена на наданні продуктів першої необхідності, таких як Дитяче харчування та медичне/лікарняне харчування, а не на отриманні прибутку. Такий підхід відповідає нашій меті і цінностям. Він підтримує принцип забезпечення основного права на харчування", – йдеться в повідомленні.

Також в компанії заявили, що не розраховують в майбутньому отримувати прибуток в Росії або платити будь-які податки. Усі кошти від продажів будуть передавати організаціям з надання гуманітарної допомоги.

"Це на додаток до сотень тонн продовольства і значної фінансової допомоги, які ми вже направили на підтримку населення України і біженців в сусідніх країнах. І ці зусилля будуть продовжені. Ми підтримуємо народ України і наших 5 800 співробітників", – додають в повідомленні.

Нагадаємо, хакери Anonymous зламали базу даних компанії Nestle через її співпрацю з Росією.

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