Global Львів Головна
ua ru
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Nestle зупиняє роботу брендів KitKat і Nesquik в Росії

Nestle зупиняє роботу брендів KitKat і Nesquik в Росії

23 березня, 2022 середа
15:16
війна з Росією Nesquik

Компанія Nestle прийняла рішення відвести з російського ринку бренди KitKat і Nesquik. Компанія також призупинила несуттєвий імпорт і експорт в Росію і з Росії

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Поки в Україні йде війна, наша діяльність в Росії буде зосереджена на наданні продуктів першої необхідності, таких як Дитяче харчування та медичне/лікарняне харчування, а не на отриманні прибутку. Такий підхід відповідає нашій меті і цінностям. Він підтримує принцип забезпечення основного права на харчування", – йдеться в повідомленні.

Також в компанії заявили, що не розраховують в майбутньому отримувати прибуток в Росії або платити будь-які податки. Усі кошти від продажів будуть передавати організаціям з надання гуманітарної допомоги.

"Це на додаток до сотень тонн продовольства і значної фінансової допомоги, які ми вже направили на підтримку населення України і біженців в сусідніх країнах. І ці зусилля будуть продовжені. Ми підтримуємо народ України і наших 5 800 співробітників", – додають в повідомленні.

  • Нагадаємо, хакери Anonymous зламали базу даних компанії Nestle через її співпрацю з Росією.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

санкції проти Росії
Nestle
війна новини
Читайте також:
збили ворожу ракету
22 березня, 2022 вiвторок
На Вінниччині збили ворожу ракету "Іскандер"
артилерійський удар по Броварам
22 березня, 2022 вiвторок
Росіяни завдали артилерійського удару по Броварах
23 березня, 2022 середа
Володимир Зеленський повільно, але впевнено денацифікує Росію, - Anonymous
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 30.01
  • EUR
    Купівля 32.4
    Продаж 33.24
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
23 березня
16:14
Ексклюзив
"Оминайте боєприпаси, що не вибухнули. Вчіть дітей не підіймати нічого із землі, часто ворог маскує вибухівку в іграшках та гаджетах", – пресофіцер ДСНС
16:07
білоруські військові
Білоруська опозиція сподівається, що в країні утвориться громадянський фронт спротиву, якщо Лукашенко дасть наказ наступати на Україну, — генерал-майор
16:06
Ексклюзив
ЗСУ змогли розвіяти міф про "непереможну" армію РФ, - Ягун
15:57
Ядерну війну неможливо виграти і ніколи не слід вести, - генсек НАТО
15:49
Чернігiв
У Чернігові окупанти готують списки мешканців для "евакуації" до Росії, – Денісова
15:45
Ярослав Амосов
Bellator скасував бій українського чемпіона MMA, який на час війни залишився на Батьківщині
15:36
Єнс Столтенберг
НАТО 24 березня має погодити надання Україні обладнання для захисту від хімічних, біологічних та ядерних загроз - Столтенберг
15:36
Білорусь висилає більшість українських дипломатів і закриває консульство України у Бресті, МЗС відреагувало
15:35
газ
Путін дав доручення отримувати за поставлений в Європу газ не долари, а рублі
15:04
Дмитро Кулеба
Кожна десята пропозиція Росії на переговорах стосується санкцій, це біль для них, – Кулеба
15:03
Анатолій Чубайс
Спецпредставник Путіна з питань розвитку Чубайс звільнився і виїхав з Росії через війну в Україні, - Bloomberg
14:55
Путін
Російські олігархи вкрай роздратовані політикою Путіна і розмірковують над його усуненням, - українська розвідка
14:50
музей ім. Куїнджі
У Маріуполі окупанти знищили Художній музей ім. Куїнджі з картинами всесвітньо відомих майстрів
14:50
ворожий Су-34
На Харківщині Повітряні сили ЗСУ збили одразу два літаки окупантів
14:46
Національний банк Польщі
Польща надасть Україні $1млрд під заставу коштів у гривнях
14:43
фосфорна бомба
Окупанти застосували над околицею Києва заборонені фосфорні боєприпаси, – мер Ірпеня
14:40
Ferrexpo
Ferrexpo придбала медикаменти для лікарні міста Горішні Плавні на суму 3,2 млн грн
14:39
Брати Суркіси
Проти митників, які випустили братів Суркісів без декларування, порушили кримінальну справу
14:36
Шарль Мішель
Путін повинен бути переможений, - президент Європейської ради
14:30
Всі ми - українці: зірковий футболіст ПСЖ оголосив про збір коштів для України
14:20
Олаф Шольц
Шольц застеріг Путіна від застосування хімічної і біологічної зброї в Україні
14:05
Михайло Федоров
Україна використовує штучний інтелект, щоб за світлинами трупів окупантів знайти їхні соцмережі й повідомити про смерть близьким, - Федоров
13:52
"Палимо танки з ночі до ранку, трупами встелено край": метал-гурт Surface Tension записав пісню-послання до окупантів "Ми вас всіх уб'єм!"
13:51
Скабєєва
СБУ порушила справу проти російських пропагандистів Кисельова та Скабєєвої
13:49
Прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш
Прем'єр Латвії запропонував переглянути видачу нових дозволів на тимчасове проживання для росіян
13:44
Українські військові знищили російську колону забезпечення
13:26
Речник міністерства оборони США Джон Кірбі
Українці захищаються дуже розумно, спритно та творчо, – речник Пентагону
13:25
Ірпінь ЗСУ
ЗСУ взяли у кільце Ірпінь, Бучу та Гостомель, - Бучанська міськрада
13:24
ЄС
ЄС ділитиметься з Україною таємною інформацією, - Bloomberg
13:12
пошкодили газопровід
Тростянець після обстрілу залишився без газу та світла - глова Сумської ОВА
13:06
окупанти список
Розвідка оприлюднила список військових артилерійського полку РФ, які воюють проти України
13:03
фура кордон
Країни Балтії та Польща закликали закрити європейські автошляхи для вантажів РФ та Білорусі
12:54
Олександр Книга
Окупанти заарештували директора Херсонського театру Олександра Книгу
12:46
аптека
МОЗ просить українців повідомляти про завищені ціни на медикаменти
12:41
"Не будьте орками!": ДСНС закликала українців не випалювати траву і сміття, натомість палити ворога
12:37
Зеленський
Зеленський виступив перед парламентом Японії та закликав до ембарго на торгівлю з РФ
12:35
Польща підозрює у шпигунстві 45 російських дипломатів, їх планують вислати з країни
12:24
знищили російський "Тигр"
На Чернігівщині знищили російський "Тигр", втрати ворога уточнюють
12:23
аптечки першої допомоги
Американський благодійний фонд закупив аптечки першої допомоги для України на $1 млн
12:19
Харків
Окупанти програли Харків, їм залишаються тільки удари з далеких відстаней - голова ОВА
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV