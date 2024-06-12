Німецька компанія Notus Energy побудує вітроелектростанцію на Одещині
Німецька компанія Notus Energy планує побудувати вітроелектростанцію (ВЕС) із загальною потужністю 300 МВт в Одеській області
Про це повідомив комерційний директор компанії Кнуд Ріссел, пише "Інтерфакс-Україна".
Він зазначив, що з весни 2022 року компанія продовжила працювати над цим проєктом на Одещині. Наразі Notus Energy в процесі, щоб побудувати ВЕС із загальною потужністю 300 МВт. Незабаром має з'явитися перша черга, яка становитиме 120 МВт.
"У нас уже є всі дозволи, зокрема, пов'язані із землею. Банки нас підтримують, хоча вони теж ризикують, підтримуючи нас. Але ми всі готові працювати навіть в умовах воєнного стану", - сказав Кнуд Ріссел.
Він припустив, що найближчої зими першу чергу ВЕС ще не буде запущено, проте компанія робить усе, щоб запустити проєкт якомога швидше. Водночас директор компанії зазначив, що є деякі проблеми з логістикою обладнання, але Notus їх вирішує.
- Національний банк України ухвалив рішення, які посилять фінансування проєктів відбудови української енергетики. Зокрема йдеться про пільгові кредити та гранти на енергообладнання.
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