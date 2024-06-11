Пільгові кредити та міні-ТЕЦ по країні: Нацбанк посилить фінансування проєктів відбудови енергетики

Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він розповів, що нові рішення сприятимуть розвитку проєктного кредитування, в тому числі для швидкої відбудови енергетичної інфраструктури.

Зокрема підвищується доступність кредитів для домогосподарств та малого й середнього бізнесу на придбання енергообладнання.

Також нові положення містять надання пільгових кредитів на енергообладнання, спрощене підключення нових установок, гранти на встановлення сонячної генерації та теплових насосів. Крім того, держава та громади встановлюють міні-ТЕЦ по всій країні.



"Ці рішення – частина нашої спільної стратегії, яка допоможе реалізувати децентралізацію енергосистеми України. Ми даємо українським родинам, ОСББ, бізнесу, громадам можливості посилити власну енергетичну стійкість", - додав Шмигаль.