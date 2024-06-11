Пільгові кредити та міні-ТЕЦ по країні: Нацбанк посилить фінансування проєктів відбудови енергетики
Національний банк України ухвалив рішення, які посилять фінансування проєктів відбудови української енергетики. Зокрема йдеться про пільгові кредити та гранти на енергообладнання
Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Він розповів, що нові рішення сприятимуть розвитку проєктного кредитування, в тому числі для швидкої відбудови енергетичної інфраструктури.
Зокрема підвищується доступність кредитів для домогосподарств та малого й середнього бізнесу на придбання енергообладнання.
Також нові положення містять надання пільгових кредитів на енергообладнання, спрощене підключення нових установок, гранти на встановлення сонячної генерації та теплових насосів. Крім того, держава та громади встановлюють міні-ТЕЦ по всій країні.
"Ці рішення – частина нашої спільної стратегії, яка допоможе реалізувати децентралізацію енергосистеми України. Ми даємо українським родинам, ОСББ, бізнесу, громадам можливості посилити власну енергетичну стійкість", - додав Шмигаль.
- Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ станом на травень 2024 року енергетичний сектор України зазнав прямих і непрямих збитків на понад $56,2 млрд.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.35 Купівля 40.35Продаж 40.92
- EUR Купівля 43.46Продаж 44.32
- Актуальне
- Важливе