Нинішній формат співпраці з МВФ більше не відповідає реаліям війни, – голова НБУ

Про це голова НБУ Андрій Пишний сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"Поточна програма з МВФ завершується у 2027 році. Значна її частина зосереджувалася на повоєнній відбудові. На жаль, дії росіян не свідчать про бажання завершити війну. Україна, її цивільна інфраструктура та населення все частіше та інтенсивніше піддаються обстрілам. Як наслідок, формат чинної програми вже не до кінця відповідає потребам сьогодення. Тож ми вже почали розмірковувати над новою програмою", - заявив він.

Пишний нагадав, що в умовах повномасштабної війни Україна домоглася восьми переглядів програми МВФ, і назвав співпрацю з Фондом дуже успішною.

"Інтенсивність нашої взаємодії з МВФ, напевно, рекордна – кожних три місяці новий перегляд програми", - сказав посадовець.

За його словами, нині склалися сприятливі умови для того, щоб говорити з МВФ про розробку нової програми: парламент ухвалив закон про відновлення незалежності НАБУ й САП, а уряд призначив директора БЕБ.