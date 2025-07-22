Україна може звернутися до МВФ по додаткове фінансування: Свириденко назвала причину

Про це прем'єрка Юлія Свириденко сказала Bloomberg.

За її словами, глобальні донори наразі зобов’язались надати лише половину з приблизно 75 млрд доларів, які необхідні для покриття потреб бюджету, виснаженого війною, упродовж наступних двох років. з огляду на те, що термін чинної кредитної програми МВФ на суму близько 16 млрд доларів спливає у 2027 році, невизначеність щодо тривалості війни, ймовірно, призведе до обговорення нової програми під час перегляду з боку кредитора вже наступного місяця, зазначила прем’єрка.

"Якщо базовий сценарій передбачатиме, що війна триватиме й наступного року, то дуже ймовірно, що буде нова програма з МВФ", — сказала Свириденко.

За її словами, під час серпневої зустрічі розглядатимуться як економічні, так і військові сценарії, "щоб визначити, чи буде нова програма доцільною і якими можуть бути її основні параметри".

Видання зазначає, що повномасштабна війна, яку розв’язав російський диктатор Володимир Путін проти України, триває вже четвертий рік і не демонструє ознак послаблення — на тлі зростання кількості ракетних і дронових атак, а також повільного просування на 1000-кілометровому фронті. З огляду на це Свириденко наголосила на необхідності нарощування внутрішнього виробництва зброї в країні як захисту від ризику втрати зовнішньої допомоги.

Нагадаємо, що чинна кредитна угода є унікальною, адже МВФ уперше надав позику країні, котра перебуває в стані війни.