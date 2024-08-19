Один з найбільших банків Киргизстану призупинив перекази у рублях

Про це повідомляє The Moscow Times.

"Грошові перекази через російські банки, зокрема, Сбербанк, Тінькофф і МТС призупинено в обох напрямках. Ця послуга тимчасово недоступна на певний термін. Вхідні перекази здійснюватимуться через банки, які не підпадають під санкції, за рублевими реквізитами", - йдеться в заяві банку.

Згідно з повідомленням, у 2024 році частина банків Киргизстану після розширення списку санкцій призупинили роботу систем грошових переказів з Росії.