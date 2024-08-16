Україна конфіскувала щонайменше 15 млрд грн російських активів з початку повномасштабної війни, - ЦПК

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

На запит ЦПК у Фонді держмайна поінформували, що у своє управління він отримав 1175 обʼєктів, загальна вартість яких становить 13,5 млрд грн.

Також Фонду передали 686,5 млн грн на банківських рахунках і права вимоги на 40,9 млн грн.

У матеріалі йдеться, що серед конфіскованих Україною активів є майно російських олігархів Дерипаски, Ротенберга, Гінера, Шелкова, Євтушенкова, активи Богуслаєва, Балицького, Сальдо, Януковича та інших осіб, проти яких запровадили санкції.

Серед найбільших активів у розпорядженні України:

Миколаївський глиноземний завод і низка активів мільярдера РФ Дерипаски;

один із провідних виробників газобетонних виробів в Україні ТОВ "АЕРОК" - він належав підсанкційному російському олігарху Молчанову;

уся частка в статутному капіталі ТОВ "Вінницький авіаційний завод", "Вертольоти МСБ", 90,1% компанії "Страхова компанія Мотор-Гарант" та ще трьох компаній, які належать Богуслаєву, і понад 630 млн грн;

ТРЦ Ocean Plaza у Києві, який належав підсанкційним братам-олігархам РФ Ротенбергам та їхнім бізнес-партнерам;

"ПентоПак Україна", що належав російсько-грецькому олігарху Саввіді.

Останній актив продали за $103 млн на відкритому аукціоні.

"Крім цього, конфіскували сотні інших обʼєктів рухомого і нерухомого майна, резиденцію Межигір'я, частки в статутних капіталах десятків юридичних осіб. Щоправда, чимала частина з цих активів поки що знаходиться на тимчасово окупованих територіях", - додають у Центрі протидії корупції.

Що відомо про заморожені російські активи

30 листопада в сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів. Уже 11 січня адміністрація Байдена підтримала конфіскацію активів РФ для передачі Україні.

Водночас у Росії підрахували, що Захід може втратити активи та інвестиції на суму щонайменше $288 млрд, якщо конфіскує заморожені російські активи для допомоги у відновленні України, та заявили, що Москва вдасться до заходів у відповідь.

23 січня посол Бельгії в США Жан-Артур Режібо заявив, що країни Заходу мають ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів, більшість яких зберігається у брюссельському розрахунковому центрі Euroclear.

Пізніше комітет сенату США схвалив законопроєкт щодо конфіскації російських активів та їхньої передачі Україні, а 30 січня комітет з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив проєкт резолюції, який передбачає конфіскацію заморожених російських активів і їх передачу новому фонду для відновлення України.

Згодом стало відомо, що у Європі зберігається 191 млрд із 260 млрд євро заморожених закордонних активів Росії, прибуток з яких у 2023 році становив 4,4 млрд євро. Передбачалося, що цей прибуток передаватимуть Україні.

12 лютого Рада ЄС ухвалила рішення щодо регулювання майбутнього механізму з використання прибутків від заморожених активів РФ на території ЄС на користь України.

8 травня посли Євросоюзу погодили спрямування доходів від заморожених активів РФ на відбудову України, а також на оборону від агресора.

У Єврокомісії повідомили, що Україна отримає першу виплату вже в липні 2024 року.

У G7 обговорюють можливість кредиту для України під доходи від заморожених активів РФ.

ЄС готує рішення про спрямування частини прибутку від заморожених російських суверенних активів на виробництво зброї для України з допомогою українських потужностей.