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У G7 обговорюють можливість кредиту для України під доходи від заморожених активів РФ

24 травня, 2024 п'ятниця
14:26
Війна з Росією G7

У п'ятницю, 24 травня в італійській Стрезі почалася зустріч міністрів фінансів країн Великої сімки, на якій обговорять зокрема можливість надання Україні позики під гарантії доходів від активів РФ, заморожених через повномасштабну агресію

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що кредит може скласти близько $50 млрд, проте сума не погоджена.

Інші учасники переговорів висловлювались обережно, посилаючись на складність юридичних і технічних аспектів.

"З великими труднощами ми знайшли компроміс щодо використання (вже нарахованих - ред.) відсотків", — заявив міністр економіки Італії Джанкарло Джорджетті про угоду, вже укладену Євросоюзом.

Джорджетті, зазначив, що проблема полягає в тому, яку правову основу для цього можна використовувати щодо майбутніх прибутків. Він також додав, що рішення "буде непростим", а кілька центробанків висловили застереження щодо пропозиції США.

Неназваний європейський чиновник сказав, що комюніке наприкінці зустрічі, ймовірно, міститиме угоду про позику загалом, але без деталей.

"Я не думаю, що будуть якісь цифри", — сказав співрозмовник видання у відповідь на запитання про $50 млрд.

Інший європейський чиновник припустив, що жодних рішень з цього питання в Стрезі не буде.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що багато питань залишаються відкритими і він не очікує якогось конкретного рішення за підсумками зустрічі в Стрезі.

У такому випадку офіційні особи продовжуватимуть переговори заради прогресу до зустрічі глав урядів G7 у південноіталійському регіоні Апулія 13-15 червня.

Напередодні, 23 травня, Йеллен на прес-конференції заявила, що очікує "загальної згоди щодо концепції" використання доходів від російських активів для надання Україні значної фінансової підтримки після 2025 року.

Видання зазначає, що ключовою умовою для країн ЄС, де зберігається більшість активів, є неконфіскація основної суми активів і використання лише доходів від них.

Джорджетті припустив, що кредит, забезпечений майбутніми доходами від заморожених активів, призведе до помсти з боку РФ і наголосив, що будь-яка угода повинна мати "тверду правову основу", повторивши таким чином те, що сказав міністр фінансів Японії Шунічі Сузукі.

За даними видання, пропозиція, яку розглядає Сімка, передбачає єдиноразову виплату позики Україні і, можливо, кошти нададуть безпосередньо, а не через глобальну фінансову установу на кшталт Світового банку.

Що відомо про заморожені російські активи

30 листопада в сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів. Уже 11 січня адміністрація Байдена підтримала конфіскацію активів РФ для передачі Україні.

Водночас у Росії підрахували, що Захід може втратити активи та інвестиції на суму щонайменше $288 млрд, якщо конфіскує заморожені російські активи для допомоги у відновленні України, та заявили, що Москва вдасться до заходів у відповідь.

23 січня посол Бельгії в США Жан-Артур Режібо заявив, що країни Заходу мають ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів, більшість яких зберігається у брюссельському розрахунковому центрі Euroclear.

Пізніше комітет сенату США схвалив законопроєкт щодо конфіскації російських активів та їхньої передачі Україні, а 30 січня комітет з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив проєкт резолюції, який передбачає конфіскацію заморожених російських активів і їх передачу новому фонду для відновлення України.

Згодом стало відомо, що у Європі зберігається 191 млрд із 260 млрд євро заморожених закордонних активів Росії, прибуток з яких у 2023 році становив 4,4 млрд євро. Передбачалося, що цей прибуток передаватимуть Україні.

12 лютого Рада ЄС ухвалила рішення щодо регулювання майбутнього механізму з використання прибутків від заморожених активів РФ на території ЄС на користь України.

8 травня посли Євросоюзу погодили спрямування доходів від заморожених активів РФ на відбудову України, а також на оборону від агресора.

У Єврокомісії повідомили, що Україна отримає першу виплату вже в липні 2024 року.

Теги:
Новини
Україна
G7
Велика сімка
Економіка
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