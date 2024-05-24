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ЄС готується спрямувати кошти від заморожених активів РФ на виробництво зброї для України, - Радіо Свобода

24 травня, 2024 п'ятниця
21:05
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ЄС готує рішення про спрямування частини прибутку від заморожених російських суверенних активів на виробництво зброї для України з допомогою українських потужностей

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Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на високопоставленого чиновника в Європейській Раді, не уповноваженого давати коментарі ЗМІ.

"Уперше ми матимемо готівку, доступну негайно. Ми сподіваємося отримати ці кошти в липні, тому вирішили не використовувати їх для відшкодування державам-членам, а спрямувати на фінансування закупівель у Європі чи за межами Європи або також в Україні. І ми хотіли б запропонувати державам-членам використати частину з цих надприбутків для фінансування оборонної промисловості в Україні", – сказав співрозмовник видання.

Чиновник Євроради пояснив, що таким чином ЄС розраховує відреагувати на запит України про допомогу у фінансуванні оборонної промисловості, озвучений 6 травня на організованому ЄС оборонному форумі в Брюсселі.

Міністр стратегічної промисловості України Олександр Камишін заявив на цьому форумі, що українська оборонна промисловість могла б виробляти продукцію на додаткові $10 млрд, якби мала належне фінансування.

Перший транш прибутків від заморожених російських суверенних активів, який Євросоюз має отримати в липні, становитиме близько 1,6 млрд євро.

Що відомо про заморожені російські активи

30 листопада в сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів. Уже 11 січня адміністрація Байдена підтримала конфіскацію активів РФ для передачі Україні.

Водночас у Росії підрахували, що Захід може втратити активи та інвестиції на суму щонайменше $288 млрд, якщо конфіскує заморожені російські активи для допомоги у відновленні України, та заявили, що Москва вдасться до заходів у відповідь.

23 січня посол Бельгії в США Жан-Артур Режібо заявив, що країни Заходу мають ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів, більшість яких зберігається у брюссельському розрахунковому центрі Euroclear.

Пізніше комітет сенату США схвалив законопроєкт щодо конфіскації російських активів та їхньої передачі Україні, а 30 січня комітет з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив проєкт резолюції, який передбачає конфіскацію заморожених російських активів і їх передачу новому фонду для відновлення України.

Згодом стало відомо, що у Європі зберігається 191 млрд із 260 млрд євро заморожених закордонних активів Росії, прибуток з яких у 2023 році становив 4,4 млрд євро. Передбачалося, що цей прибуток передаватимуть Україні.

12 лютого Рада ЄС ухвалила рішення щодо регулювання майбутнього механізму з використання прибутків від заморожених активів РФ на території ЄС на користь України.

8 травня посли Євросоюзу погодили спрямування доходів від заморожених активів РФ на відбудову України, а також на оборону від агресора.

У Єврокомісії повідомили, що Україна отримає першу виплату вже в липні 2024 року.

У G7 обговорюють можливість кредиту для України під доходи від заморожених активів РФ.

Теги:
Новини
Україна
ЄС
зброя
зброя для України
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