Одна та дві черги: Укренерго розповіло про графіки вимкнення світла 2 вересня
У понеділок, 2 вересня, графіки стабілізаційних відключень електроенергії в Україні діятимуть впродовж всієї доби. Укренерго застосовуватиме одну та дві черги
Про це повідомляє Укренерго.
Так, за даними Укренерго, час застосування й обсяг заходів обмеження будуть такими:
- 00:00 - 16:00 - одна черга відключень,
- 16:00 - 24:00 - дві черги відключень.
"В обсягах застосування обмежень можливі зміни. Стежте за повідомленнями Укренерго та вашого обленерго", - йдеться у повідомленні.
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