США виділили $800 млн на енергетичний сектор України

Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка та міністерка економіки України Юлія Свириденко у соцмережі Х.

"Ми глибоко вдячні за американську підтримку у будівництві систем пасивного захисту, а також пакет фінансування в розмірі 800 мільйонів доларів для енергетичного сектору", - написала Свириденко.

Вона розповіла, що під час візиту української делегації до Вашингтона однією з ключових тем була енергетика. Разом із заступником міністра енергетики країни Девідом Тюрком вони обговорили кроки задля відновлення енергетичної системи України.

За словами Свириденко, від російських авіаударів постраждало понад 50% української енергетичної інфраструктури. Вона також зазначила, що під час візиту українська делегація надала американським партнерам перелік критичного обладнання, створений Кабміном, необхідного для негайного ремонту.

Що відомо про візит української делегації до США

У пʼятницю, 30 серпня, розпочався візит української делегації на чолі з віцепремʼєр-міністеркою - міністеркою економіки Юлією Свириденко до США.

Перша зустріч української делегації у США відбулася з міністром оборони Ллойдом Остіном. Окрім Юлії Свириденко, у зустрічі взяли участь, зокрема, керівник ОП Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умєров.

Вони розповіли про ситуацію на полі бою, потреби Сил оборони в озброєнні й техніці, а також нещодавні обстріли енергетичної системи з боку держави-агресорки.

Зокрема Рустем Умєров на зустрічі з високопоставленими чиновниками у Вашингтоні представив список цілей у Росії, по яких ЗСУ могли б вдарити американською далекобійною зброєю, якби мали можливість.