Оновлений меморандум МВФ не передбачає підвищення тарифів на енергоносії в Україні, - Мінфін

Про це інформує пресслужба Мінфіну.

Зазначається, що під час оновлення меморандуму МВФ було розглянуто потенційну можливість підвищення тарифів на енергоносії, як захід, спрямований на розвʼязання проблем в енергетичному секторі через повномасштабну війну.

Однак у відомстві додали, що такий захід можливий лише за умови виділення достатніх та адресно спрямованих ресурсів для захисту вразливих домогосподарств.

"Меморандум від 18 жовтня 2024 року повторює потенційні заходи, які були в минулих оновленнях, не пропонує нові та не створює для України зобовʼязань щодо збільшення тарифів на енергоносії під час війни", - йдеться у повідомленні Мінфіну.

При цьому у Мінекономіки підкреслюють, що меморандум МВФ включає різні потенційні варіанти реформування енергосистеми.