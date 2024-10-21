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Оновлений меморандум МВФ не передбачає підвищення тарифів на енергоносії в Україні, - Мінфін

Світлана Кравченко
21 жовтня, 2024 понедiлок
22:31
Економіка МВФ

Оновлений Меморандум МВФ за результатом пʼятого перегляду програми Extended Fund Facility (EFF) не передбачає зобовʼязань для України щодо підвищення тарифів на енергоносії

Зміст

Про це інформує пресслужба Мінфіну.

Зазначається, що під час оновлення меморандуму МВФ було розглянуто потенційну можливість підвищення тарифів на енергоносії, як захід, спрямований на розвʼязання проблем в енергетичному секторі через повномасштабну війну. 

Однак у відомстві додали, що такий захід можливий лише за умови виділення достатніх та адресно спрямованих ресурсів для захисту вразливих домогосподарств.

"Меморандум від 18 жовтня 2024 року повторює потенційні заходи, які були в минулих оновленнях, не пропонує нові та не створює для України зобовʼязань щодо збільшення тарифів на енергоносії під час війни", - йдеться у повідомленні Мінфіну.

При цьому у Мінекономіки підкреслюють, що меморандум МВФ включає різні потенційні варіанти реформування енергосистеми.

  • Нагадаємо, 18 жовтня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про затвердження Виконавчою радою Міжнародного валютного фонду п'ятого перегляду програми EFF, що дозволить Україні отримати новий транш у розмірі близько 1,1 млрд доларів.
     
Теги:
Новини
Світ
Україна
МВФ
Війна з Росією
Енергетика
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