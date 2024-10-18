МВФ погодив виділення Україні нового траншу в розмірі $1,1 млрд
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про затвердження Виконавчою радою Міжнародного валютного фонду п'ятого перегляду програми EFF, що дозволить Україні отримати новий транш у розмірі близько 1,1 млрд доларів
Про це він написав на своєму Telegram-каналі.
Шмигаль підкреслив, що ці кошти будуть спрямовані на покриття пріоритетних невійськових видатків державного бюджету.
"Також під час перегляду був оптимізований графік траншів на 2025 рік, завдяки чому залучимо до державного бюджету більше ресурсів", - додав очільник уряду.
Крім того, він висловив подяку МВФ за "незмінну послідовну підтримку фінансової стійкості України".
- Раніше повідомлялось, що Україна та Міжнародний валютний фонд на рівні експертів домовилися про пʼятий перегляд програми EFF на 15,6 млрд доларів.
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