МВФ погодив виділення Україні нового траншу в розмірі $1,1 млрд

Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

Шмигаль підкреслив, що ці кошти будуть спрямовані на покриття пріоритетних невійськових видатків державного бюджету.

"Також під час перегляду був оптимізований графік траншів на 2025 рік, завдяки чому залучимо до державного бюджету більше ресурсів", - додав очільник уряду.

Крім того, він висловив подяку МВФ за "незмінну послідовну підтримку фінансової стійкості України".