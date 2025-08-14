"Падіння вже відбувається": Інститут стратегічних досліджень про стан економіки РФ

Про це в етері Еспресо розповів головний консультант Інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус.

"Колись ще в одному радянському фільмі український актор Леонід Биков сказав відому фразу:"Все нормально, падаю!", - ці слова характеризують стан російської економіки. Падіння вже відбувається. На різних форумах у фінансових та економічних колах Росії говорять, що не знають, як закриють цей рік. Міністр економічного розвитку РФ Максим Решетніков каже, що взагалі буде рецесія за завершенням року. Показники російської економіки також натякають на падіння", - прокоментував економіст.

За його словами, раніше Росію витягувала військова сфера, а цивільна - в мінусі та дуже сильно просіла. Про це свідчить один з основних індикаторів, що використовується у світовій економіці, - зниження на 25% перевезень залізницею.

"Проблеми у РФ накопичуються: галузі одна за іншою звітують про проблеми. Ба більше, навіть друга, як на мій погляд, після нафтової сфери - металургія, а саме металургійні підприємства починають говорити, що будуть закриватися, бо не можуть отримувати необхідні гроші для свого існування. Я моделюю, - навіть якщо США почнуть знімати санкції, то це не дасть швидкого ефекту для економіки РФ, тому що багато процесів вже запущено, і я невпевнений, що це її може врятувати. Звісно, у російської економіки є певний баланс міцності на цей рік, можливо, на наступний, але навряд чи на довший період", - резюмував Ус.

