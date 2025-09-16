Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Петиція з вимогою врегулювати діяльність рієлторів може бути спробою реанімувати старі корупційні законопроєкти, – АФНУ
Ексклюзив

Петиція з вимогою врегулювати діяльність рієлторів може бути спробою реанімувати старі корупційні законопроєкти, – АФНУ

Зіновія Воронович
16 вересня, 2025 вiвторок
11:31
Економіка нерухомість оренда

Петиція з вимогою врегулювати діяльність рієлторів набрала 25 тис. голосів. В Асоціації фахівців з нерухомості вважають, що під гаслами "упорядкування діяльності" може бути спробою реанімувати старі корупційні законопроєкти

Зміст

На сайті Кабміну набрала 25 тисяч підписів петиція  "Врегулювати діяльність рієлторів в Україні: обов’язкова реєстрація, сертифікація та захист прав громадян". 

"В Україні відсутнє чітке правове регулювання діяльності рієлторів та посередників на ринку нерухомості. Це призводить до:

 - масових зловживань з боку осіб, які не мають жодного офіційного статусу;

 - ухилення від сплати податків, відсутності захисту прав споживачів;

  - масштабного тіньового ринку з обігом у сотні мільйонів гривень на рік", – йдеться у петиції. 

Ініціатори зазначають, що українці змушені сплачувати великі комісії  50% – 100% від вартості оренди або 2–5% при купівлі. При чому навіть у випадках, коли не зверталися за допомогою до рієлторів, а знайшли житло самостійно. 

Відтак Кабінету Міністрів України пропонують ініціювати розробку проєкту закону або нормативно-правових актів, які встановлять: 

– обов’язкову реєстрацію діяльності рієлторів у формі ФОП або юридичної особи,

 – мінімальні вимоги до кваліфікації та сертифікації рієлторів,

 – обов’язкову наявність договору або письмового підтвердження співпраці,

 – заборону стягнення комісії без звернення клієнта,

 – адміністративну відповідальність за порушення зазначених вимог.

Також вимагають передбачити міжвідомчу робочу групу за участю представників Мінекономіки, Мін’юсту, Державної податкової служби, профільних асоціацій та громадських ініціатив для розробки оптимальної моделі регулювання. 

Ініціатором петиції – "команда сервісу з пошуку житла без комісії, яка щодня взаємодіє з десятками тисяч українців і має системне розуміння ситуації на ринку зсередини". Водночас назву цього сервісу у тексті петиції не зазначили. 

В Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України (АФНУ), яка, зокрема, проводить сертифікацію рієлторів, цю петицію сприйняли з пересторогою.

"В Україні знову порушили питання законодавчого врегулювання ринку рієлторський послуг. АФНУ наголошує: під виглядом "упорядкування діяльності" ми можемо стати свідками спроби реанімувати старі, корупційні законопроєкт, що не мають нічого спільного з європейською практикою", – каже у коментарі Еспресо президентка АФНУ Олена Гайдамаха.

Зокрема, у тексті петиції відсутні фундаментальні засади, які могли б реально врегулювати ринок. Наприклад, немає вимоги про обов’язковість письмового договору між рієлтором та замовником послуги, де чітко прописані права та обов’язки сторін. Натомість пропонується втручання держави у формування ціни на рієлторські послуги.

"Таке "законодавче обмеження" не покращить ситуацію для споживачів і не вплине на тих рієлторів, які працюють поза будь-якими професійними об’єднаннями. Щобільше, подібна ініціатива лише знизить якість послуг і підштовхне частину ринку до тіньових схем" – каже Олена Гайдамаха. 

АФНУ  виступає за цивілізоване, прозоре й професійне врегулювання ринку, що має ґрунтуватися на таких принципах: 

  • укладання обов’язкових договорів між рієлтором і клієнтом; 
  •   захист прав споживачів та визначення відповідальності сторін;
  • підвищення професійних стандартів та розвиток ринку за європейським зразком.

"Ми переконані, що популістські заклики до зниження вартості послуг не вирішують проблеми, а лише створюють ризики повернення до корупційних практик минулого", – каже Олена Гайдамаха.

  • У 2020 році у Верховній Раді зареєстрували проєкт закону "Про рієлтерську діяльність", яким пропонують заборонити орендувати (здавати в оренду) чи купувати (продавати) житло в Україні без рієлторів.
  • Пізніше стало відомо, що Національне агентство з питань запобігання корупції проведе експертизу на наявність корупційних ризиків у законопроєкті "Про рієлторську діяльність в Україні".
  • 23 лютого 2022 року з критикою законопроєкту виступила Нотаріальна палата України (законопроєкт був у порядку денному ВРУ 25 лютого 2022 року). За оцінкою Нотаріальної палати, документ обмежує право власника вільно розпоряджатися своєю нерухомістю та суттєво втручається в процедури вчинення нотаріальних дій.
Теги:
Статті
Новини
Україна
Кабмін
корупція в Україні
ВРУ
