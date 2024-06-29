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Під санкції ЄС потрапила одна з найбільших транспортних компаній Росії

29 червня, 2024 субота
02:44
Економіка санкції проти Росії

Європейський Союз запровадив санкції проти однієї з найбільших транспортних компаній Росії "Трансконтейнер" та її генерального директора Михайла Концерева

Зміст

Про це йдеться в Офіційному журналі ЄС. 

Вказано, що ПАТ "Трансконтейнер" - це російська транспортна компанія та найбільший в Росії оператор залізничних контейнерних перевезень. Доходи цієї компанії зростали упродовж усього 2023 року, зокрема, через збільшення потоку білоруських вантажів через порти північного заходу Росії.

Компанія також надавала послуги на новому терміналі в особливій економічній зоні "Алабуга", що співпрацює з Іраном з метою розміщення на її території виробництва "шахедів". Разом з тим, "Трансконтейнер", за даними ЄС, бере участь у схемах незаконної торгівлі зброєю з КНДР. 

"Контейнери ПАТ "Трансконтейнер" також були помічені на Тихорецькому складі боєприпасів, який забезпечує постачання різних видів боєприпасів для російських збройних сил. Тихорецька база боєприпасів, стратегічний склад, розташований приблизно за 400 кілометрів від кордону з Україною, забезпечує оперативне зберігання боєприпасів для російських збройних сил ближче до фронту в Україні.Таким чином, Михайло Концерев на посаді генерального директора ПАТ "ТрансКонтейнер" матеріально підтримує уряд Російської Федерації, який несе відповідальність за анексію Криму та дестабілізацію ситуації в Україні", - йдеться у журналі ЄС. 

  • 24 червня Рада ЄС ухвалила 14-й пакет санкцій проти РФ, спрямованих на важливі сектори російської економіки, як-от енергетика, фінанси й торгівля. 
Теги:
Світ
Росія
ЄС
КНДР
транспорт
Іран
санкції проти Росії
Війна з Росією
санкції ЄС проти Росії
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