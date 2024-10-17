Під санкції США вперше потрапили китайські компанії, причетні до виробництва БПЛА для армії РФ

Про це інформує Мінфін США.

Вказано, що під санкції потрапили три юридичні та одна фізична особа, які причетні до розробки та виробництва російських ударних безпілотних літальних апаратів дальнього радіуса дії серії "Гарпія", які РФ використовує у війні проти України. Серед них, підприємство Xiamen Limbach Aircraft Engine, яке виробляє двигуни L550E для "Гарпій", і Redlepus Vector Industry Shenzhen, що є посередником у постачанні БПЛА в Росію.

"Спроєктований і розроблений фахівцями з Китайської Народної Республіки, БПЛА "Гарпія" виробляється на заводах у КНР у співпраці з російськими оборонними компаніями перед передачею безпілотників до Росії для використання проти України", - йдеться у повідомленні.

У Мінфіні розповіли, що США раніше вже запроваджували санкції проти китайських підприємств, які надають критично важливі ресурси для російської військово-промислової бази, втім, це перші американські санкції, запроваджені проти підприємств КНР, які безпосередньо розробляють і виробляють цілі системи озброєнь у партнерстві з російськими фірмами.