Підсумки року COMFY: інновації та збільшення частки ринку
#НАМБЕРВАН на ринку побутової техніки та електроніки COMFY підсумував роботу за 2024 рік. Як один з найбільших українських ритейлерів техніки та електроніки поєднує рекордні бізнес-показники, розширення мережі та соціальні ініціативи, читайте у нашому матеріалі
2024 рік: показники та досягнення
2024 рік став для компанії COMFY періодом боротьби за збільшення частки ринку. Ритейлер продемонстрував рекордні бізнес-показники, підтвердивши своє лідерство на ринку побутової техніки та електроніки:
- 1 млрд доларів продажів за рік — вперше з дня заснування;
- 2 млрд грн сплачених податків і зборів — у два рази більше, ніж торік.
Ці результати є наслідком значних зусиль, покращення операційних процесів, збільшення частки онлайн-продажів та постійного розвитку компанії.
Масштабування та трансформація
Минулий рік відзначився для COMFY активним розширенням мережі та освоєнням нових регіонів. Компанія відкрила 8 нових магазинів побутової техніки у стратегічно важливих локаціях:
- Олександрія, Бердичів — зміцнення присутності в центральній Україні.
- Ходосівка — освоєння київського передмістя.
- Могилів-Подільський — вихід на перспективний ринок Поділля.
- Запоріжжя, Хмельницький, Вінниця, Львів — масштабування в ключових обласних центрах.
Компанія також відновила свої магазини, які були пошкоджені внаслідок російських атак, у містах Дніпро, Кривий Ріг та Ірпінь.
Паралельно з розширенням COMFY провів комплексне оновлення торгових залів. Концептуальні зміни торкнулися зонування, викладки товарів, систем навігації, комунікації з клієнтами. Особливу увагу приділено зоні видачі інтернет-замовлень, адже онлайн-сегмент став драйвером зростання компанії.
Цифрова трансформація вивела ритейлера на новий рівень. Частка e-commerce в загальному обороті сягнула 30%, а за оцінкою Forbes Україна, COMFY увійшла до трійки лідерів локального ринку онлайн-торгівлі. Компанія продовжила розвивати омніканальну модель обслуговування, що гарантує безперешкодний клієнтський досвід.
Соціальні ініціативи
Від початку повномасштабної війни компанія спрямувала понад 160 млн грн на потреби Сил оборони. З них — понад 28 млн грн у 2024 році.
Окрім спрямування коштів на зброю, компанія також долучилася до відбудови критичної інфраструктури. Зокрема, ритейлер передав 3 млн гривень на відновлення лікарні Охматдит.
Ще один вимір соціальної відповідальності COMFY — безплатні освітні ініціативи. Разом з платформою компанія ініціювала безплатну програму перекваліфікації "Менеджер з маркетингу" для всіх, хто втратив роботу внаслідок війни. Унікальний 6-місячний курс, що поєднує теоретичні заняття та практику в компанії, успішно завершили 500 українців.
Інвестиції в людей та професійний розвиток
Попри виклики, COMFY продовжив активно інвестувати в розвиток команди. У 2024 році штат компанії поповнили майже 500 нових співробітників — від продавців-консультантів до фахівців з маркетингу, аналітики та ІТ. Масштабний рекрутинг став відповіддю на зростання бізнесу й нові стратегічні ініціативи.
Визнанням внеску COMFY у розбудову HR-бренду стала відзнака "Кращий роботодавець України" від ділового видання NV і Odgers Berndtson Ukraine. Компанія продемонструвала комплексний підхід до розвитку персоналу:
- навчання від корпоративного університету COMFY з фокусом на hard і soft skills;
- менторські програми для прискореної інтеграції нових співробітників;
- розвиток лідерства і кар’єрних траєкторій всередині компанії.
Досягнення та нагороди
Злагоджена робота команди COMFY принесла компанії широке визнання у професійних колах. Ритейлер вчергове підтвердив статус беззаперечного лідера галузі, здобувши почесні нагороди у кількох номінаціях.
За версією Retail Awards "Ритейлер року", COMFY всьоме став переможцем у категорії "Техніка та електроніка". Тріумфом відзначилася маркетингова команда COMFY, якій журі Effie Awards присудило звання "Маркетингова команда року". Стратегічне планування, креативність і майстерна реалізація кампаній стали "золотим стандартом" галузі.
На окрему увагу заслуговують успіхи команди контакт-центру COMFY. Компанія здобула беззаперечну перемогу на професійному конкурсі DZWINNER у номінації "Контакт-центр року". А на першій всеукраїнській премії UKRAINIAN CX EXCELLENCE кол-центр COMFY здобув 6 нагород, зокрема "Краща практика антикризових рішень" та "Найкращий омніканальний досвід".
Але найціннішим для ритейлера стало визнання клієнтів. Широке онлайн-голосування принесло COMFY почесний статус Lovemark-компанії українців у сегменті "Техніка та електроніка".
COMFY — новий вимір успіху в українському ритейлі
Історія COMFY у 2024 році — це яскравий приклад того, як інноваційність, адаптивність та єдність дозволяють досягати видатних результатів навіть у найскладніші часи. Компанія довела, що успіх вимірюється не лише фінансовими показниками, а й реальним внеском у життя людей і розвиток країни.
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