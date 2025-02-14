Підсумки року COMFY: інновації та збільшення частки ринку

2024 рік: показники та досягнення

2024 рік став для компанії COMFY періодом боротьби за збільшення частки ринку. Ритейлер продемонстрував рекордні бізнес-показники, підтвердивши своє лідерство на ринку побутової техніки та електроніки:

1 млрд доларів продажів за рік — вперше з дня заснування;

2 млрд грн сплачених податків і зборів — у два рази більше, ніж торік.

Ці результати є наслідком значних зусиль, покращення операційних процесів, збільшення частки онлайн-продажів та постійного розвитку компанії.

Масштабування та трансформація

Минулий рік відзначився для COMFY активним розширенням мережі та освоєнням нових регіонів. Компанія відкрила 8 нових магазинів побутової техніки у стратегічно важливих локаціях:

Олександрія, Бердичів — зміцнення присутності в центральній Україні. Ходосівка — освоєння київського передмістя. Могилів-Подільський — вихід на перспективний ринок Поділля. Запоріжжя, Хмельницький, Вінниця, Львів — масштабування в ключових обласних центрах.

Компанія також відновила свої магазини, які були пошкоджені внаслідок російських атак, у містах Дніпро, Кривий Ріг та Ірпінь.

Паралельно з розширенням COMFY провів комплексне оновлення торгових залів. Концептуальні зміни торкнулися зонування, викладки товарів, систем навігації, комунікації з клієнтами. Особливу увагу приділено зоні видачі інтернет-замовлень, адже онлайн-сегмент став драйвером зростання компанії.

Цифрова трансформація вивела ритейлера на новий рівень. Частка e-commerce в загальному обороті сягнула 30%, а за оцінкою Forbes Україна, COMFY увійшла до трійки лідерів локального ринку онлайн-торгівлі. Компанія продовжила розвивати омніканальну модель обслуговування, що гарантує безперешкодний клієнтський досвід.

Соціальні ініціативи

Від початку повномасштабної війни компанія спрямувала понад 160 млн грн на потреби Сил оборони. З них — понад 28 млн грн у 2024 році.

Окрім спрямування коштів на зброю, компанія також долучилася до відбудови критичної інфраструктури. Зокрема, ритейлер передав 3 млн гривень на відновлення лікарні Охматдит.

Ще один вимір соціальної відповідальності COMFY — безплатні освітні ініціативи. Разом з платформою компанія ініціювала безплатну програму перекваліфікації "Менеджер з маркетингу" для всіх, хто втратив роботу внаслідок війни. Унікальний 6-місячний курс, що поєднує теоретичні заняття та практику в компанії, успішно завершили 500 українців.

Інвестиції в людей та професійний розвиток

Попри виклики, COMFY продовжив активно інвестувати в розвиток команди. У 2024 році штат компанії поповнили майже 500 нових співробітників — від продавців-консультантів до фахівців з маркетингу, аналітики та ІТ. Масштабний рекрутинг став відповіддю на зростання бізнесу й нові стратегічні ініціативи.

Визнанням внеску COMFY у розбудову HR-бренду стала відзнака "Кращий роботодавець України" від ділового видання NV і Odgers Berndtson Ukraine. Компанія продемонструвала комплексний підхід до розвитку персоналу:

навчання від корпоративного університету COMFY з фокусом на hard і soft skills;

менторські програми для прискореної інтеграції нових співробітників;

розвиток лідерства і кар’єрних траєкторій всередині компанії.

Досягнення та нагороди

Злагоджена робота команди COMFY принесла компанії широке визнання у професійних колах. Ритейлер вчергове підтвердив статус беззаперечного лідера галузі, здобувши почесні нагороди у кількох номінаціях.

За версією Retail Awards "Ритейлер року", COMFY всьоме став переможцем у категорії "Техніка та електроніка". Тріумфом відзначилася маркетингова команда COMFY, якій журі Effie Awards присудило звання "Маркетингова команда року". Стратегічне планування, креативність і майстерна реалізація кампаній стали "золотим стандартом" галузі.

На окрему увагу заслуговують успіхи команди контакт-центру COMFY. Компанія здобула беззаперечну перемогу на професійному конкурсі DZWINNER у номінації "Контакт-центр року". А на першій всеукраїнській премії UKRAINIAN CX EXCELLENCE кол-центр COMFY здобув 6 нагород, зокрема "Краща практика антикризових рішень" та "Найкращий омніканальний досвід".

Але найціннішим для ритейлера стало визнання клієнтів. Широке онлайн-голосування принесло COMFY почесний статус Lovemark-компанії українців у сегменті "Техніка та електроніка".

COMFY — новий вимір успіху в українському ритейлі

Історія COMFY у 2024 році — це яскравий приклад того, як інноваційність, адаптивність та єдність дозволяють досягати видатних результатів навіть у найскладніші часи. Компанія довела, що успіх вимірюється не лише фінансовими показниками, а й реальним внеском у життя людей і розвиток країни.