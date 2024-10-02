Південна Корея вперше надасть Україні кредит: на що спрямують $100 млн

Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

У відомстві нагадали, що в квітні 2024 року між урядами України та Республіки Корея було підписано угоду, яка дає можливість нашій державі залучати кредити на суму до $2,1 млрд протягом 2024 – 2029 років.

Залучення 100 млн доларів США стане першою фінансовою підтримкою, яка надійде до держбюджету України від Республіки Корея, підкреслили в Мінфіні.

Україна отримає кредит на 20 років із процентною ставкою 1,0% річних. Пільговий період становить 5 років від дати підписання кредитного договору.

Отримані кошти спрямують на підтримку економічного розвитку України.

"Попри тисячі кілометрів між Україною та Республікою Корея наше партнерство продовжує зміцнюватись. Я вдячний за конструктивну співпрацю, результатом якої є мобілізація ресурсів на нагальні бюджетні потреби України. Подальші проєкти, що реалізовуватимуться в рамках двосторонньої співпраці з Корейською стороною, будуть спрямовані на підтримку економічного розвитку України та сприятимуть подальшій взаємовигідній співпраці між країнами", - висловився очільник Мінфіну Сергій Марченко.