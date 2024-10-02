Південна Корея вперше надасть Україні кредит: на що спрямують $100 млн
Міністр фінансів України Сергій Марченко 2 жовтня підписав кредитний договір з Експортно-імпортним банком Кореї щодо залучення $100 млн
Про це повідомила пресслужба Мінфіну.
У відомстві нагадали, що в квітні 2024 року між урядами України та Республіки Корея було підписано угоду, яка дає можливість нашій державі залучати кредити на суму до $2,1 млрд протягом 2024 – 2029 років.
Залучення 100 млн доларів США стане першою фінансовою підтримкою, яка надійде до держбюджету України від Республіки Корея, підкреслили в Мінфіні.
Україна отримає кредит на 20 років із процентною ставкою 1,0% річних. Пільговий період становить 5 років від дати підписання кредитного договору.
Отримані кошти спрямують на підтримку економічного розвитку України.
"Попри тисячі кілометрів між Україною та Республікою Корея наше партнерство продовжує зміцнюватись. Я вдячний за конструктивну співпрацю, результатом якої є мобілізація ресурсів на нагальні бюджетні потреби України. Подальші проєкти, що реалізовуватимуться в рамках двосторонньої співпраці з Корейською стороною, будуть спрямовані на підтримку економічного розвитку України та сприятимуть подальшій взаємовигідній співпраці між країнами", - висловився очільник Мінфіну Сергій Марченко.
- Раніше у Південній Кореї заявили, що визначатимуть обсяги поставок зброї в Україну залежно від того, як Росія будуватиме відносини з КНДР.
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