Обсяг постачання зброї Південної Кореї для України залежить від майбутніх дій РФ, - радник з питань нацбезпеки країни

Про це повідомив радник з питань національної безпеки Південної Кореї Чан Хо Чжин, пише Yonhap.

За його словами, Південна Корея перегляне можливість постачання зброї в Україну після того, як лідер КНДР Кім Чен Ин і російський диктатор Володимир Путін підписали угоду про взаємну оборону в разі війни.

"Існують різні варіанти надання зброї, і наша позиція щодо останніх подій між Росією та Північною Кореєю залежить від того, як Росія підійде до ситуації в майбутньому", - сказав Чан Хо Чжин.

Зазначається, що серед озброєнь, які Південна Корея потенційно може передати Україні, є 155-мм артилерійські снаряди, а також системи протиповітряної оборони.