Обсяг постачання зброї Південної Кореї для України залежить від майбутніх дій РФ, - радник з питань нацбезпеки країни
Південна Корея визначатиме обсяги поставок зброї в Україну залежно від того, як Росія будуватиме відносини з Північною Кореєю
Про це повідомив радник з питань національної безпеки Південної Кореї Чан Хо Чжин, пише Yonhap.
За його словами, Південна Корея перегляне можливість постачання зброї в Україну після того, як лідер КНДР Кім Чен Ин і російський диктатор Володимир Путін підписали угоду про взаємну оборону в разі війни.
"Існують різні варіанти надання зброї, і наша позиція щодо останніх подій між Росією та Північною Кореєю залежить від того, як Росія підійде до ситуації в майбутньому", - сказав Чан Хо Чжин.
Зазначається, що серед озброєнь, які Південна Корея потенційно може передати Україні, є 155-мм артилерійські снаряди, а також системи протиповітряної оборони.
- Раніше Росія та КНДР уклали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який передбачає взаємну допомогу у випадку нападу на одного з підписантів.
- 20 червня Володимир Путін заявив, що Південна Корея у випадку постачання Україні летального озброєння стикнеться з рішеннями, які не сподобаються Сеулу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.36 Купівля 40.36Продаж 40.87
- EUR Купівля 43.27Продаж 44.06
- Актуальне
- Важливе