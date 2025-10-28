Понад 3 тис. правок говорять про нефаховість підготовки держбюджету, - нардеп Синютка

Таку думку висловив народний депутат України від "ЄС" Олег Синютка в етері Еспресо.

"Це справа парламенту працювати в комітетах, працювати в сесійній залі і вивчати. А коли ви бачили розгляд бюджету в першому читанні, це була порожня сесійна зала і було два десятки народних депутатів від ЄС, ще від декількох фракцій. Це була розмова, яка точно не приводила до успіху, бо за будь-яке голосування правки треба 226 голосів, а їх фізично не було в залі", - сказав він.

Синютка наголосив, що в нього є претензія до представників влади, що вони не хочуть працювати.

"Друге, я вважаю, що така кількість правок, понад 3 тисячі, і це справді найбільша кількість за весь період опрацювання бюджету, говорить про нефаховість підготовки державного бюджету. А третє, якби влада підійшла і сказала, що державний бюджет сьогодні, це перше, видатки на оборону. Влада збільшує і тільки під час перегляду бюджету в першому читанні практично до рівня факту 25-го року на 0,5%, тоді коли інфляція буде 10%. Зрозуміло, що це по факту буде менше на обороноздатність країни", - зазначив нардеп.

На його думку, це означає, що урядовці або не фахові, або вони не розуміють, що обороноздатність країни без грошей забезпечити нереально.

"І друга річ - це соціальний захист, соціальна підтримка. Понад 50% українських пенсіонерів, отримують пенсію менше ніж 5 тис. грн. І коли сьогодні мінімальну пенсію уряд планує збільшити на 234 грн - це звучить як насмішка. Я не знаю, за яку комуналку можна розрахуватися, маючи в кишені 234 грн", - підсумував Синютка.