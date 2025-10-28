Понад 3 тис. правок говорять про нефаховість підготовки держбюджету, - нардеп Синютка
Урядовці або не фахові, або вони не розуміють, що обороноздатність країни без грошей забезпечити нереально
Таку думку висловив народний депутат України від "ЄС" Олег Синютка в етері Еспресо.
"Це справа парламенту працювати в комітетах, працювати в сесійній залі і вивчати. А коли ви бачили розгляд бюджету в першому читанні, це була порожня сесійна зала і було два десятки народних депутатів від ЄС, ще від декількох фракцій. Це була розмова, яка точно не приводила до успіху, бо за будь-яке голосування правки треба 226 голосів, а їх фізично не було в залі", - сказав він.
Синютка наголосив, що в нього є претензія до представників влади, що вони не хочуть працювати.
"Друге, я вважаю, що така кількість правок, понад 3 тисячі, і це справді найбільша кількість за весь період опрацювання бюджету, говорить про нефаховість підготовки державного бюджету. А третє, якби влада підійшла і сказала, що державний бюджет сьогодні, це перше, видатки на оборону. Влада збільшує і тільки під час перегляду бюджету в першому читанні практично до рівня факту 25-го року на 0,5%, тоді коли інфляція буде 10%. Зрозуміло, що це по факту буде менше на обороноздатність країни", - зазначив нардеп.
На його думку, це означає, що урядовці або не фахові, або вони не розуміють, що обороноздатність країни без грошей забезпечити нереально.
"І друга річ - це соціальний захист, соціальна підтримка. Понад 50% українських пенсіонерів, отримують пенсію менше ніж 5 тис. грн. І коли сьогодні мінімальну пенсію уряд планує збільшити на 234 грн - це звучить як насмішка. Я не знаю, за яку комуналку можна розрахуватися, маючи в кишені 234 грн", - підсумував Синютка.
- 22 жовтня Верховна Рада схвалила проєкт держбюджету-2026 у першому читанні. Уряд має до 3 листопада доопрацювати проєкт з урахуванням пропозицій парламенту та подати оновлений варіант бюджету для розгляду у другому читанні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.83 Купівля 41.83Продаж 42.29
- EUR Купівля 48.7Продаж 49.38
- Актуальне
- Важливе