Рада схвалила проєкт держбюджету-2026 у першому читанні
За відповідну постанову про висновки та пропозиції до бюджету 22 жовтня проголосували 256 народних депутатів
Про це повідомляють нардепи Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк у своїх telegram-каналах.
Результати голосувань свідчать про офіційне схвалення документа в першому читанні.
Тепер уряд має до 3 листопада доопрацювати проєкт з урахуванням пропозицій парламенту та подати оновлений варіант бюджету для розгляду у другому читанні.
- 21 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №14103 про зміни до державного бюджету на 2025 рік, яким передбачено додаткове фінансування сектору оборони на 324,7 млрд грн. За рішення тоді проголосували 297 народних депутатів.
