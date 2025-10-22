Рада схвалила проєкт держбюджету-2026 у першому читанні

Про це повідомляють нардепи Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк у своїх telegram-каналах.

Результати голосувань свідчать про офіційне схвалення документа в першому читанні.

Тепер уряд має до 3 листопада доопрацювати проєкт з урахуванням пропозицій парламенту та подати оновлений варіант бюджету для розгляду у другому читанні.