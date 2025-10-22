Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Економіка Рада схвалила проєкт держбюджету-2026 у першому читанні

Рада схвалила проєкт держбюджету-2026 у першому читанні

Вікторія Литвин
22 жовтня, 2025 середа
12:39
Економіка

За відповідну постанову про висновки та пропозиції до бюджету 22 жовтня проголосували 256 народних депутатів

Зміст

Про це повідомляють нардепи Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк у своїх telegram-каналах.

Результати голосувань свідчать про офіційне схвалення документа в першому читанні.

Тепер уряд має до 3 листопада доопрацювати проєкт з урахуванням пропозицій парламенту та подати оновлений варіант бюджету для розгляду у другому читанні.

  • 21 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №14103 про зміни до державного бюджету на 2025 рік, яким передбачено додаткове фінансування сектору оборони на 324,7 млрд грн. За рішення тоді проголосували 297 народних депутатів.
Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
бюджет
державний бюджет
Читайте також:
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Автор Оксана Ліховід
21 жовтня, 2025 вiвторок
Закріпилися на дні Дніпра: Братчук про прорив ворога на правий берег Херсонщини
Пожежа на Оренбурзькому ГПЗ після нічого удару
Автор Зіновія Воронович
20 жовтня, 2025 понедiлок
"Це ідіотизм – відповідати РФ дзеркально": експерт Рябцев про те, чому атаки на російські газзаводи і підстанції не мають сенсу
Олександр Алфьоров
Автор Марина Клюєва
21 жовтня, 2025 вiвторок
В мультфільмі "Маша і Ведмідь" є серії, які глорифікують Радянський Союз, - очільник Інституту Національної пам’яті Алфьоров
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.5
    Купівля 41.5
    Продаж 41.98
  • EUR
    Купівля 48.24
    Продаж 48.89
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
22 жовтня
14:00
OPINION
Коаліція охочих готується до зустрічі в Лондоні: над чим працюватимуть європейські лідери разом із союзниками
13:28
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський та перша леді прибули до Норвегії для зустрічі з премʼєр-міністром Стере
13:22
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Сили ППО знешкодили 333 російських безпілотників і 14 "іскандерів"
13:05
Оновлено
Атака на Київ 22 жовтня 2025 року
РФ атакувала Україну дронами й ракетами: у Києві та області загинули 5 людей, серед них немовля і 12-річна дитина
12:32
Оновлено
Росіяни вдарили по дитячому садочку у Харкові
Росіяни вдарили по дитячому садочку у Харкові: загинув чоловік, є поранені
12:30
мітинг проти мера Труханова
Втрата громадянства як підстава припинення повноважень міського голови та утворення військової адміністрації: аналіз ситуації в Одесі від ОПОРА
12:01
OPINION
Справа Кудрицького. Влада не відчуває кризи, переслідуючи фахівців
11:31
Ексклюзив
Володимир Цибулько
Подібні маневри завжди завершуються погано: Цибулько про дії влади в Одесі
11:04
Трамп і Путін
Росія у приватному комюніке США повторила свої умови "мирного врегулювання" в Україні, - Reuters
10:43
Ексклюзив
ворог атакував обʼєкти енергетики
Вночі ворог атакував три обʼєкти енергетики на Чернігівщині, в області продовжують діяти графіки відключень, - ОВА
10:38
автомобіль вʼїхав у ворота Білого дому
У США затримали чоловіка, який автівкою вʼїхав у ворота Білого дому
10:27
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 22 жовтня: у приватників долар коштує 42 грн
10:17
Оновлено
знеструмлення, ситуація в енергосистемі
РФ атакувала енергетику в кількох регіонах, є знеструмлення: ситуація в енергосистемі 22 жовтня
10:04
OPINION
Війна привчає жити моментом
09:45
Оновлено
Роберт Фіцо
"Кидають вила в можливу угоду": Фіцо каже, що саміту Трампа й Путіна в Будапешті "намагаються завадити"
09:42
Ексклюзив
саміт Трампа і Путіна на Алясці
Аналітик Їжак пояснив, чому РФ ставить нездійсненні умови для завершення війни
09:29
РФ не відчуває достатнього тиску за затягування війни, - Зеленський про атаку росіян вночі та вранці 22 жовтня
09:17
Огляд
світ, міжнародний огляд
Трамп заявив, що не хоче даремної зустрічі з Путіним, а ракети Storm Shadow вразили російський хімзавод. Акценти світових ЗМІ 22 жовтня
09:11
Ексклюзив
мобілізація в Україні
Якщо завтра під нашими ТЦК стоятиме 500 тис. новобранців, то за тиждень Путін оголосить про капітуляцію, - пресофіцер 100-ї ОМБр Хомінський
08:38
Оновлено
електрика - розетки
У Києві та низці областей запровадили екстрені відключення світла після атаки РФ
08:01
Укуси комарів
В Ісландії вперше виявили комарів через глобальне потепління
08:00
OPINION
Навіщо Лавров розповідає очільнику Ефіопії про "зміну нацистського режиму в Україні"
07:40
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
РФ втратила 2 танки, 12 артсистем та 1050 військових за добу війни в Україні
06:04
КНДР, Північна Корея
КНДР випустила декілька балістичних ракет у напрямку Східного моря
00:45
Дональд Трамп
"Я не хочу марної зустрічі": Трамп заявив, що не ухвалив остаточного рішення щодо саміту з Путіним
00:07
Оновлено
Ламін Ямаль, Ліга чемпіонів, Барселона
"Барселона" розтрощила "Олімпіакос" Яремчука у Лізі чемпіонів. Результати й розклад матчів 3-го туру
2025, вiвторок
21 жовтня
23:39
Оновлено
ЗСУ, Сили оборони
Від початку доби на фронті зафіксували 151 бій, третина - на Покровському напрямку
23:19
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Наступний пленум КПК лише підтвердить формування культу особистості Сі Цзіньпіня, - дипломат Безсмертний
23:19
Вибух в Ірані
Сили оборони уразили Брянський хімзавод, - Генштаб
23:05
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Для Трампа і для Путіна Євросоюз - це проблема, - дипломат Безсмертний
22:53
художній музей Лувр
Паризька прокурорка озвучила приблизну вартість викрадених коштовностей з Лувру
22:29
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Британська розвідка: Росія суттєво збільшила кількість дронових атак по Україні
21:47
Фільми про Білий дім
Трамп розпочав реконструкцію Білого дому: з’явиться нова зала урочистостей
21:37
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трамп точно не буде ні нашим партнером, ні союзником, - політичний аналітик Горбач
21:36
Оновлено
Росія вдарила дронами по Новгород-Сіверському та Сумах: є загиблі й поранені
21:35
Огляд
Пограбування варте Арсена Люпена: як з Лувру вкрали скарби Наполеона, а колись так само зникла "Мона Ліза"
21:24
Ексклюзив
Олег Саакян
Путін робить все, щоб не зустрічатися з Трампом в Будапешті, - політолог Саакян
21:16
Дональд Трамп
"Ми припинили вісім війн, і дев'ята наближається", - Трамп
21:05
Огляд
прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі
"Залізна леді" Японії Санае Такаїчі: хто така перша прем’єр-міністерка Японії
20:41
Контракт 18-24 у Резерв+
Службу за контрактом "18-24" розширили на всі підрозділи Сил оборони
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV