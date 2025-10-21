ВР збільшила витрати на оборону на 324 млрд грн
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №14103 про зміни до Державного бюджету на 2025 рік, яким передбачено додаткове фінансування сектору оборони на 324,7 млрд грн. За рішення проголосували 297 народних депутатів
Про це повідомляє Верховна Рада України.
Найбільша частина коштів — 210,9 млрд грн — буде спрямована на потреби Збройних сил України. Ще 99,1 млрд грн передбачено на виробництво та закупівлю зброї й боєприпасів для армії, а 8,1 млрд грн — для Національної гвардії.
Крім того, 4,3 млрд грн отримає Держспецзв’язку на закупівлю дронів, 1,3 млрд грн виділено для СБУ, 918 млн грн — Державній спеціальній службі транспорту, 83 млн грн — Держприкордонслужбі, 28,8 млн грн — ГУР Міноборони, а 8 млн грн — Службі зовнішньої розвідки.
Джерелом фінансування додаткових видатків стане міжнародна допомога в обсязі 294,3 млрд грн, зокрема 6 млрд євро безповоротних позик ERA loans від європейських партнерів. Більшу частину витрат покриють доходи від заморожених активів РФ.
Решту коштів планується отримати шляхом скорочення невійськових витрат (на 10,4 млрд грн) та збільшення надходжень від ПДФО і військового збору на 20 млрд грн завдяки підвищеним виплатам військовим у листопаді-грудні.
- У вівторок, 21 жовтня, Верховна Рада проголосувала за законопроєкти про продовження дії воєнного стану в Україні та загальної мобілізації на 90 днів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.48 Купівля 41.48Продаж 41.95
- EUR Купівля 48.29Продаж 48.95
- Актуальне
- Важливе