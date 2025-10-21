Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна оборона та безпека ВР збільшила витрати на оборону на 324 млрд грн

ВР збільшила витрати на оборону на 324 млрд грн

Вікторія Литвин
21 жовтня, 2025 вiвторок
16:27
оборона та безпека

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №14103 про зміни до Державного бюджету на 2025 рік, яким передбачено додаткове фінансування сектору оборони на 324,7 млрд грн. За рішення проголосували 297 народних депутатів

Зміст

Про це повідомляє Верховна Рада України.

Найбільша частина коштів — 210,9 млрд грн — буде спрямована на потреби Збройних сил України. Ще 99,1 млрд грн передбачено на виробництво та закупівлю зброї й боєприпасів для армії, а 8,1 млрд грн — для Національної гвардії.

Крім того, 4,3 млрд грн отримає Держспецзв’язку на закупівлю дронів, 1,3 млрд грн виділено для СБУ, 918 млн грн — Державній спеціальній службі транспорту, 83 млн грн — Держприкордонслужбі, 28,8 млн грн — ГУР Міноборони, а 8 млн грн — Службі зовнішньої розвідки.

Джерелом фінансування додаткових видатків стане міжнародна допомога в обсязі 294,3 млрд грн, зокрема 6 млрд євро безповоротних позик ERA loans від європейських партнерів. Більшу частину витрат покриють доходи від заморожених активів РФ.

Решту коштів планується отримати шляхом скорочення невійськових витрат (на 10,4 млрд грн) та збільшення надходжень від ПДФО і військового збору на 20 млрд грн завдяки підвищеним виплатам військовим у листопаді-грудні.

  • У вівторок, 21 жовтня, Верховна Рада проголосувала за законопроєкти про продовження дії воєнного стану в Україні та загальної мобілізації на 90 днів.
Теги:
Новини
Суспільство
Верховна Рада
військові
Володимир Зеленський
Економіка
Читайте також:
ЗАЕС
Автор Євген Козярін
18 жовтня, 2025 субота
Запорізьку АЕС можуть під'єднати до української та російської енергосистеми одночасно, - ексміністр Плачков
Пожежа на Оренбурзькому ГПЗ після нічого удару
Автор Зіновія Воронович
20 жовтня, 2025 понедiлок
"Це ідіотизм – відповідати РФ дзеркально": експерт Рябцев про те, чому атаки на російські газзаводи і підстанції не мають сенсу
Карта бойових дій за 11-18 жовтня
Автор Оксана Ліховід
20 жовтня, 2025 понедiлок
На Лимано-Куп'янський напрямок ворог кинув величезну кількість професійних підрозділів, - "Рубіж"
Київ
+8.7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.48
    Купівля 41.48
    Продаж 41.95
  • EUR
    Купівля 48.29
    Продаж 48.95
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
21 жовтня
16:24
Україна ЄС
Вступ України до ЄС: громадські організації підготували "тіньовий звіт" із понад 500 рекомендаціями
16:22
ЗСУ, Сили оборони
З початку доби на фронті зафіксували 108 боїв, на Покровському напрямку ЗСУ відбили 41 атаку
16:15
Партнерський матеріал
Забезпечення фронту інноваціями
Забезпечення фронту інноваціями: українська авіакомпанія передала необхідне обладнання захисникам Харківщини
16:06
OPINION
Крах "непереможної" ППО: після атак українських БПЛА РФ шукає С-400 у Туреччині
16:04
Сергій Лавров в інтерв'ю NBC News (24.08.2025)
"Ярлик для легітимізації агресії": ЦПД заявило про поширення Лавровим фейків про "мир" і "нацистів" в Україні
16:04
Угорщина не блокуватиме новий пакет санкцій ЄС проти РФ, – МЗС
16:02
Дональд Трамп і Ентоні Албанезе
Трамп уклав угоду з Австралією щодо рідкоземельних мінералів для боротьби з Китаєм
15:59
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:27
Telegram
РФ створила фейковий месенджер telegram, аби стежити за громадянами, - ЦПД
14:13
Ексклюзив
НАТО Steadfast Noon
Експерт про ядерні навчання НАТО Steadfast Noon 2025: російські дрони і підводні човни стали "вакциною" проти європейського пацифізму
14:01
OPINION
Демонстрація мап вже не допоможе. Треба демонструвати особистий успіх
13:57
"РФ намагається зістрибнути з дипломатії": Зеленський закликав до посилення тиску на Москву після блекауту в Чернігові
13:29
Тетяна Бережна
Верховна Рада проголосувала за призначення Тетяни Бережної очільницею Мінкульту
13:19
Огляд
міжнародний огляд
Європа має дати Україні все, що допоможе тиснути на Росію, а Британія вже виділила мільйони на швидке розгортання сил у разі перемир'я. Акценти світових ЗМІ 21 жовтня
13:16
Оновлено
Рубіо, Лавров
Саміт Трампа й Путіна в Будапешті під загрозою: у РФ заявили про відсутність чітких термінів зустрічі та згадали про "першопричини конфлікту"
12:54
Радослав Сікорський
Польща не може гарантувати, що не зупинить літак Путіна у своєму просторі для арешту за ордером МКС, - глава МЗС Сікорський
12:42
Україна ЄС
"Поточна лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів": спільна заява Зеленського та лідерів ЄС
12:37
Оновлено
Верховна Рада
ВР проголосувала за продовження воєнного стану й загальної мобілізації на 90 днів
12:02
Ексдиректору Молодого театру Білоусу оголосили підозру в сексуальному насильстві над студентками
12:02
OPINION
Як Євросоюз може боротися з російськими КАБами
11:49
Валерій Залужний
Намагались отримати вигоду як від Заходу, так і від Росії: Залужний вважає, що війна в Україні є наслідком помилок влади у 90-х роках
11:38
Обміни й Стамбульські домовленості: у Коордштабі розповіли про треки для повернення військовополонених
11:23
Ексклюзив
Олександр Алфьоров
В мультфільмі "Маша і Ведмідь" є серії, які глорифікують Радянський Союз, - очільник Інституту Національної пам’яті Алфьоров
11:09
напад на Фіцо
У Словаччині чоловіка, який стріляв у Фіцо, засудили до 21 року ув'язнення
11:08
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Закріпилися на дні Дніпра: Братчук про прорив ворога на правий берег Херсонщини
10:55
Валерій Залужний
Європі потрібно не менше 5 років для створення нової архітектури безпеки, - Залужний
10:35
Лідер Ірану Хаменеї відхилив пропозицію Трампа відновити ядерні перемовини
10:24
Оновлено
Енергетика, споживання електроенергії
В усіх регіонах діятимуть графіки обмеження потужності для промспоживачів: ситуація в енергосистемі 21 жовтня
10:21
Ексклюзив
Карта бойових дій за 11-18 жовтня
Полюємо дробовиками на "дрони‑ждуни", як мисливці з Дикого Заходу: 110‑та ОМБр про Олександрівський напрямок
10:13
агентство внутрішньої безпеки
У Польщі затримали 8 підозрюваних у підготовці диверсій
10:07
OPINION
Трамп не союзник ні нам, ні Путіну
09:50
Санае Такаїті
У Японії вперше в історії премʼєр-міністром обрали жінку
09:28
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 21 жовтня: скільки коштують долар та євро у банках
09:22
Джо Байден перед Днем подяки
Байден завершив курс променевої терапії для лікування раку
09:17
сили ППО
За ніч ППО знешкодила 58 з 98 ворожих БПЛА
09:01
Наслідки атаки РФ на Дніпровщині
РФ атакувала Україну в ніч на 21 жовтня: у Харкові є постраждалі, Чернігів залишився без електропостачання
08:57
Ексклюзив
Угорці вважають, що місце Путіна - в Гаазі, а не в Будапешті, - голова угорської громади Києва
08:22
Оновлено
ЗСУ
За минулу добу на фронті відбулося 202 бої, понад третина — на Покровському напрямку
08:14
Ексклюзив
Вадим Денисенко
Ми за пів кроку до миру, але він може розтягнутися на невизначений час, - Денисенко
08:07
Білий дім
На території Білого дому розпочали будівництво бальної зали
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV