ВР збільшила витрати на оборону на 324 млрд грн

Про це повідомляє Верховна Рада України.

Найбільша частина коштів — 210,9 млрд грн — буде спрямована на потреби Збройних сил України. Ще 99,1 млрд грн передбачено на виробництво та закупівлю зброї й боєприпасів для армії, а 8,1 млрд грн — для Національної гвардії.

Крім того, 4,3 млрд грн отримає Держспецзв’язку на закупівлю дронів, 1,3 млрд грн виділено для СБУ, 918 млн грн — Державній спеціальній службі транспорту, 83 млн грн — Держприкордонслужбі, 28,8 млн грн — ГУР Міноборони, а 8 млн грн — Службі зовнішньої розвідки.

Джерелом фінансування додаткових видатків стане міжнародна допомога в обсязі 294,3 млрд грн, зокрема 6 млрд євро безповоротних позик ERA loans від європейських партнерів. Більшу частину витрат покриють доходи від заморожених активів РФ.

Решту коштів планується отримати шляхом скорочення невійськових витрат (на 10,4 млрд грн) та збільшення надходжень від ПДФО і військового збору на 20 млрд грн завдяки підвищеним виплатам військовим у листопаді-грудні.