ВР проголосувала за продовження воєнного стану й загальної мобілізації на 90 днів
У вівторок, 21 жовтня, Верховна Рада проголосувала за законопроєкти про продовження дії воєнного стану в Україні та загальної мобілізації на 90 днів
Відповідну трансляцію засідання ВРУ опублікував Телеканал Рада.
Відповідний законопроєкт №14128 підтримали 317 народних депутатів, 1 був проти, 1 утримався, а 16 – не голосували. Проєкт закону №14129 про мобілізацію підтримали 315 нардепів, проти – 1 голос.
Продовження дії воєнного стану й проведення загальної мобілізації відбудеться із 05 листопада 2025 року.
- Востаннє Верховна Рада підтримала продовження загальної мобілізації та дії воєнного стану в Україні ще на 90 днів на засіданні 15 липня.
- 20 жовтня президент Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації до лютого 2026 року.
