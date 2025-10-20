Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію на 90 днів

Законопроєкти №14128 і №14129 зареєстровано в парламенті.

Вони передбачають продовження строків дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в країні.

У разі ухвалення документів, обмежувальні заходи та мобілізаційні процедури будуть продовжені до лютого 2026 року.

За словами президента, ці кроки необхідні для забезпечення безпеки держави та ефективного реагування на загрози у ході триваючої агресії РФ.