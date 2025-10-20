Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію на 90 днів
Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації до лютого 2026 року
Законопроєкти №14128 і №14129 зареєстровано в парламенті.
Вони передбачають продовження строків дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в країні.
У разі ухвалення документів, обмежувальні заходи та мобілізаційні процедури будуть продовжені до лютого 2026 року.
За словами президента, ці кроки необхідні для забезпечення безпеки держави та ефективного реагування на загрози у ході триваючої агресії РФ.
- 20 жовтня Зеленський під час візиту до Вашингтона обговорив можливість підписання контракту на постачання Україні 25 систем ППО Patriot, які надходитимуть протягом кількох років.
