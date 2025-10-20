Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Війна з Росією Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію на 90 днів

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію на 90 днів

Вікторія Литвин
20 жовтня, 2025 понедiлок
12:29
Війна з Росією військовий квиток, мобілізація

Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації до лютого 2026 року

Зміст

Законопроєкти №14128 і №14129 зареєстровано в парламенті.

Вони передбачають продовження строків дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в країні.

У разі ухвалення документів, обмежувальні заходи та мобілізаційні процедури будуть продовжені до лютого 2026 року.

За словами президента, ці кроки необхідні для забезпечення безпеки держави та ефективного реагування на загрози у ході триваючої агресії РФ.

  • 20 жовтня Зеленський під час візиту до Вашингтона обговорив можливість підписання контракту на постачання Україні 25 систем ППО Patriot, які надходитимуть протягом кількох років.

 

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Верховна Рада
мобілізація
Воєнний стан
Володимир Зеленський
Київ
+6.3°C
