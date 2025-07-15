Рада продовжила загальну мобілізацію та воєнний стан до 5 листопада
Верховна Рада на засіданні 15 липня підтримала продовження загальної мобілізації та дії воєнного стану в Україні ще на 90 днів
Про це повідомили нардепи Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.
За продовження воєнного стану проголосували 320 народних обранців, а за продовження мобілізації – 304.
Таким чином воєнний стан і мобілізацію продовжили до 5 листопада.
Цього тижня парламент проголосував за них 16-й раз, починаючи з 24 лютого 2022 року.
Ірина Геращенко зазначила, що президент Володимир Зеленський в Раду на представлення свого указу не зʼявився.
Зеленський подав законопроєкти "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" й "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" 14 липня, їх було оприлюднено на сайті ВР.
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"Продовження буде з 7 серпня 2025 року до 5 листопада 2025 року", – повідомляв нардеп Ярослав Железняк.
- 18 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації.
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