Рада продовжила загальну мобілізацію та воєнний стан до 5 листопада

Про це повідомили нардепи Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.

За продовження воєнного стану проголосували 320 народних обранців, а за продовження мобілізації – 304.

Таким чином воєнний стан і мобілізацію продовжили до 5 листопада.

Цього тижня парламент проголосував за них 16-й раз, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Ірина Геращенко зазначила, що президент Володимир Зеленський в Раду на представлення свого указу не зʼявився.

Зеленський подав законопроєкти "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" й "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" 14 липня, їх було оприлюднено на сайті ВР.

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"Продовження буде з 7 серпня 2025 року до 5 листопада 2025 року", – повідомляв нардеп Ярослав Железняк.