Понад 72% держпідприємств не працюють або є фантомами, – Гетманцев

Про це повідомив голова фінкомітету ВР Данило Гетманцев.

Він заявив про критичний стан підприємств, у яких держава володіє понад 50% частки.

"Рівень збитковості у державному секторі майже вдвічі перевищує загальноукраїнський показник, а майже три чверті (72,1%) підконтрольних державі суб’єктів господарювання або не працюють, або взагалі є підприємствами-фантомами", - написав нардеп.

Рахункова палата проаналізувала звіт Фонду держмайна за 2024 рік. За словами Гетманцева, єдине досягнення — перевиконання плану надходжень від приватизації (держбюджет отримав майже 10 млрд грн). Водночас більшість підприємств не мають фінпланів на 2025 рік, лише 7% сплатили дивіденди, зросла заборгованість із зарплат, упала вартість оренди держмайна, накопичуються борги, а загальні збитки сягають 6,45 млрд грн.

На думку Гетманцева, потрібно або змінювати підхід до управління, запроваджуючи чіткі KPI та відповідальність, або позбутися збиткових підприємств через приватизацію. Якщо ж активи повністю неліквідні, слід розслідувати, хто довів їх до такого стану.