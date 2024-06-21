Прибутки українських банків рекордно зросли порівняно з попереднім роком

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

У звіті зазначається, що доходи банків за січень-травень 2024 року зросли на 19,0% до 204,534 млрд гривень, при цьому процентні доходи зросли на 23,3% до 143,195 млрд гривень.

Нацбанк у "Звіті про фінансову стабільність" за червень 2024 року, стійка прибутковість сприяє постійному нарощуванню капіталу банками. Це дає можливість НБУ надалі впроваджувати європейські регуляторні вимоги.

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До кінця 2024 року капітал банків повинен повністю покривати кредитні, ринкові та операційні ризики відповідно до європейських вимог.