НБУ спрогнозував зниження рівня безробіття в Україні та зростання зарплат

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Там відзначили стрімке зростання кількості вакансій на сайтах пошуку роботи.

Вказується, що найгостріше відчувається нестача представників робочих спеціальностей, логістів і працівників роздрібної торгівлі.

При цьому брак кадрів пов'язаний із наслідками війни, передусім міграцією та мобілізацією.

"Крім того, досвід, навички та вимоги кандидатів часто не відповідають вакантним посадам. Як наслідок, зростає конкуренція за кваліфікованих працівників і відповідно, роботодавці підвищують зарплати", - схарактеризували в НБУ ситуацію на ринку праці.

Регулятор прогнозує, що внаслідок війни напружена ситуація на ринку праці зберігатиметься ще тривалий час. На етапі відбудови країни конкуренція за нових працівників лише посилиться.

"Водночас вона сприятиме поступовому зниженню безробіття – з 14,2% у 2024 році до 11,9% у 2025 та 10,6% у 2026 році, й досить швидкому зростанню реальних зарплат. За прогнозом НБУ, вже у 2025 році вони перевищать довоєнний рівень", - резюмували в НБУ.

У лютому голова економічного комітету ВР Дмитро Наталуха заявив, що в Україні склалася катастрофічна ситуація з кадрами. Серед причин нестачі робочої сили – мобілізація.

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