Нардеп Наталуха про працевлаштування в Україні: "Щодо кадрів – це катастрофа, такого не було ніколи"

Про це політик розповів у інтерв'ю Укрінформу.

"Щодо кадрів – це катастрофа, у нас дефіцит робочої сили за певними спеціальностями на виробництві скажений, такого не було ніколи. Це природно, дуже багато людей виїхали, дуже багато людей пішли на фронт, перебувають у лікарнях на реабілітації, і не встигає програма перекваліфікації. І навіть зараз, коли ми говоримо про те, що ветерани можуть працевлаштовуватися, заповнювати ці вакансії, все одно буде певний часовий лаг, який створюватиме обсяг безробіття", - сказав Наталуха.

При цьому він наголосив, що вакансій не бракує, тому люди, які зареєстровані в Центрах зайнятості як безробітні викликають у нього подив.

"Насправді роботи вистачає, дефіцит кадрів дуже великий, сидіти просто на соціальній виплаті для безробітних, мені здається, це безвідповідально. Я не можу уявити умови, за яких ти тепер можеш дозволити собі не працювати", - висловився нардеп.

Відповідаючи на запитання, чи залучатиме Україна іноземні кадри, Наталуха сказав: "Я не знаю, це треба постаратися, щоб їх зацікавити після війни".

На думку політика, після війни пріоритетом буде якнайшвидше відновлення житла і створення нових робочих місць, аби українці поверталися додому з-за кордону.

"У нас буде дуже обмежений період часу, коли ми зможемо запропонувати людям домівки й робочі місця, – тим, хто повернеться. Якщо вони повернуться і ми не встигнемо цього запропонувати, вони можуть побути місяць тут, пів року, рік, але врешті всім потрібно оплачувати рахунки й цілком ймовірно, що ми знову будемо свідками масової рееміграції після певного часу. Тому маємо працювати паралельно над тим, щоби максимально спланувати появу і нових місць для проживання, і нових робочих місць", - резюмував Наталуха.