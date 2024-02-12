До "Армії відновлення" скерували майже 88 тис. безробітних: скільки їм платять

Про це повідомила Держслужба зайнятості.

"Оплата за суспільно корисні роботи наразі становить 10 650 грн за повний відпрацьований місяць", - ідеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що на виплату заробітної плати за участь у суспільно корисних роботах спрямували 582 млн грн.

Усього до проєкту долучилися 19 регіонів. Найбільше направлень припадає на Харківщину, на другому місці – Донеччина, на третьому – Київщина. Далі розташувалися Полтавщина й Чернігівщина.

Вид суспільно корисних робіт залежить від потреб конкретного регіону. Найчастіше це розбір завалів, розчищення доріг, розвантаження гуманітарної допомоги, надання соціальних послуг ВПО, плетіння маскувальних сіток чи консервування продукції для Збройних Сил України, облаштування блокпостів та укриттів, заготівля дров тощо.