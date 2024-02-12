До "Армії відновлення" скерували майже 88 тис. безробітних: скільки їм платять
Станом на 12 лютого в "Армії відновлення" на суспільно корисних роботах зайнято вже 87 852 безробітних. Найбільше направлень отримали мешканці Харківщини
Про це повідомила Держслужба зайнятості.
"Оплата за суспільно корисні роботи наразі становить 10 650 грн за повний відпрацьований місяць", - ідеться в повідомленні.
У відомстві зазначили, що на виплату заробітної плати за участь у суспільно корисних роботах спрямували 582 млн грн.
Усього до проєкту долучилися 19 регіонів. Найбільше направлень припадає на Харківщину, на другому місці – Донеччина, на третьому – Київщина. Далі розташувалися Полтавщина й Чернігівщина.
Вид суспільно корисних робіт залежить від потреб конкретного регіону. Найчастіше це розбір завалів, розчищення доріг, розвантаження гуманітарної допомоги, надання соціальних послуг ВПО, плетіння маскувальних сіток чи консервування продукції для Збройних Сил України, облаштування блокпостів та укриттів, заготівля дров тощо.
- 27 жовтня 2023 року уряд ухвалив рішення про збільшення оплати праці за виконання суспільно важливих робіт із 6700 грн до 10 050 грн, а 1 січня 2024 року вона зросла до 10 650 грн. Планується, що з 1 квітня 2024 року зарплата працівників "Армії відновлення" зросте до 12 тис. грн.
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