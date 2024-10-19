ПриватБанк вночі призупинить операції з картками і в застосунку

Про це інформує пресслужба компанії.

Зазначається, що протягом проведення регламентних робіт, з 00:00 до 07:00 20 жовтня, банк тимчасово зупинить операції з платіжними картками та платежі в "Приват24" для фізичних осіб.

Подібна пауза також стосуватиметься роботи банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів.

"Зазвичай регламентні роботи ми робимо у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Якщо у період проведення робіт ви плануєте скористатися "Приват24" чи мережею безготівкової оплати - радимо зробити це заздалегідь, чи провести після завершення робіт", – зазначили у банку.