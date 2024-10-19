ПриватБанк вночі призупинить операції з картками і в застосунку
У ніч на неділю, 20 жовтня, ПриватБанк проведе планові регламентні роботи своїх систем, через що для користувачів будуть призупинені операції з картками та в мобільному застосунку
Про це інформує пресслужба компанії.
Зазначається, що протягом проведення регламентних робіт, з 00:00 до 07:00 20 жовтня, банк тимчасово зупинить операції з платіжними картками та платежі в "Приват24" для фізичних осіб.
Подібна пауза також стосуватиметься роботи банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів.
"Зазвичай регламентні роботи ми робимо у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Якщо у період проведення робіт ви плануєте скористатися "Приват24" чи мережею безготівкової оплати - радимо зробити це заздалегідь, чи провести після завершення робіт", – зазначили у банку.
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