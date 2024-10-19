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ПриватБанк вночі призупинить операції з картками і в застосунку

Світлана Кравченко
19 жовтня, 2024 субота
21:54
Економіка ПриватБанк попередив про нову шахрайську схему

У ніч на неділю, 20 жовтня, ПриватБанк проведе планові регламентні роботи своїх систем, через що для користувачів будуть призупинені операції з картками та в мобільному застосунку

Зміст

Про це інформує пресслужба компанії.

Зазначається, що протягом проведення регламентних робіт, з 00:00 до 07:00 20 жовтня, банк тимчасово зупинить операції з платіжними картками та платежі в "Приват24" для фізичних осіб. 

Подібна пауза також стосуватиметься роботи банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів.

"Зазвичай регламентні роботи ми робимо у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Якщо у період проведення робіт ви плануєте скористатися "Приват24" чи мережею безготівкової оплати - радимо зробити це заздалегідь, чи провести після завершення робіт", – зазначили у банку.

  • Нещодавно наглядова рада ПриватБанку оголосила про обрання шведського банкіра Мікаеля Бьоркнерта на посаду голови правління банку.
Теги:
Суспільство
Україна
Технології
Приватбанк
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