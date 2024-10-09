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Державний ПриватБанк обрав новим головою правління шведського банкіра Бьоркнерта

Юлія Лаврук
9 жовтня, 2024 середа
09:58
Суспільство ПриватБанк

Наглядова рада ПриватБанку у понеділок, 7 жовтня, оголосила про обрання шведського банкіра Мікаеля Бьоркнерта на посаду голови правління банку

Зміст

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

Відповідне рішення ухвалили в межах конкурсного відбору на міжнародному рівні, в якому взяли участь висококваліфіковані кандидати з України та з-за кордону.

Як йдеться в повідомленні, у ПриватБанку пан Бьоркнерт зосередиться на розвитку клієнтоцентричної моделі бізнесу, прискоренні цифрових ініціатив та підготовці банку до майбутніх викликів.

У ПриватБанку зазначили, що Мікаель Бьоркнерт має понад 25 років досвіду роботи у фінансовому секторі. Дотепер він обіймав посаду керівника напрямку банківського бізнесу Swedbank, де впроваджував ініціативи зі стратегічного планування та цифрового банкінгу.

Перед тим, як приєднатися до Swedbank, Бьоркнерт обіймав посаду голови ради директорів в Bankgirot (Швеція), керівника напрямку міжнародних транзакцій у банку SEB (Естонія) та члена ради директорів в компанії Nasdaq (у Швеції).

"Для мене велика честь стати частиною ПриватБанку та його виняткової команди. Банк продемонстрував надзвичайну стійкість, і я з нетерпінням очікую можливості продовжувати його традиції, в основі яких лежать довіра, інновації та служіння українському народу", - прокоментував призначення новий голова правління.

У ПриватБанку додали, що призначення Бьоркнерта головою правління ПриватБанку має погодити НБУ.

  • У червні стало відомо, що наглядова рада ПриватБанку планує змінити голову правління банку. З 2021 року цю посаду обіймав Герхард Бьош.
Теги:
Україна
Швеція
бізнес
Економіка
Приватбанк
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