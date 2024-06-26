Наглядова рада звільнила голову правління ПриватБанку, - ЗМІ
Наглядова рада ПриватБанку планує змінити голову правління банку. З 2021 року цю посаду обіймав Герхард Бьош
Про це пише РБК-Україна.
Зазначається, що після трьох років на чолі ПриватБанку Герхард Бьош піде з посади. Нового голову правління банку оберуть на конкурсній основі.
Нагадаємо, що в травні 2021 року наглядова рада ПриватБанку призначила новим головою правління фінустанови Герхарда Бьоша, який до цього працював першим заступником голови правління "Райффайзен банку".
- 16 травня Київський апеляційний суд закрив провадження у справі за позовом Ігоря Коломойського до НБУ та ПриватБанку про розірвання договорів його особистої поруки за кредитами ПриватБанку.
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