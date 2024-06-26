Наглядова рада звільнила голову правління ПриватБанку, - ЗМІ

Про це пише РБК-Україна.

Зазначається, що після трьох років на чолі ПриватБанку Герхард Бьош піде з посади. Нового голову правління банку оберуть на конкурсній основі.

Нагадаємо, що в травні 2021 року наглядова рада ПриватБанку призначила новим головою правління фінустанови Герхарда Бьоша, який до цього працював першим заступником голови правління "Райффайзен банку".