Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал Коломойський програв суд у справі про договори поруки за кредитами ПриватБанку

Коломойський програв суд у справі про договори поруки за кредитами ПриватБанку

17 травня, 2024 п'ятниця
08:47
Кримінал Ігор Коломойський, суд
Зміст

16 травня Київський апеляційний суд закрив провадження у справі за позовом Ігоря Коломойського до НБУ та ПриватБанку про розірвання договорів його особистої поруки за кредитами ПриватБанку

Про це повідомляє Національний банк.

Київський апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та закрив провадження  у справі за позовом ексакціонера ПриватБанку Ігоря Коломойського до Національного банку України та ПриватБанку про розірвання договорів його особистої поруки за кредитами рефінансування, залученими ПриватБанком до входження держави в капітал банку. 

 "Національний банк вітає законне та обґрунтоване рішення суду. Ретельно дослідивши матеріали справи, суд підтримав правову позицію Національного банку, яка полягала, зокрема в тому, що сам факт зміни власника корпоративних прав ПриватБанку внаслідок націоналізації не призвів до зміни прав та обов’язків сторін за договорами", – прокоментував рішення суду начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

У  2017 році Ігор Коломойський подав позов до Печерського районного суду міста Києва про розірвання договорів особистої поруки, за якими він гарантував повернення ПриватБанком отриманих ним кредитів рефінансування. Печерський районний суд міста Києва 20 квітня 2019 року задовольнив його позов. Не погодившись із винесеним рішенням, Національний банк оскаржив його в суді апеляційної інстанції, який підтримав правову позицію Національного банку.

Нагадаємо, що протягом 2008–2014 років Національний банк надав ПриватБанку кредити рефінансування на загальну суму 18,3 млрд грн.

У 2015 році Ігор Коломойський, який на той час був співвласником ПриватБанку, в рахунок забезпечення погашення зазначених кредитів уклав з Національним банком договори поруки. Фактично, він взяв на себе особисті зобов’язання за погашення заборгованості банку перед Національним банком, проте не виконав жодного з цих зобов'язань.

У квітні 2020 року державний ПриватБанк повністю повернув Національному банку отримане рефінансування.

Що відомо про справи Коломойського

2 вересня 2023 року СБУ оголосила Ігорю Коломойському підозру в легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом. Того ж дня Коломойський прибув до Шевченківського райсуду Києва, де йому обрали запобіжний захід у справі про шахрайство - арешт на 60 днів із можливістю внесення застави у 509 млн грн.

Позаштатний радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко заявляв, що в матеріалах справи про шахрайство Коломойський фігурує як громадянин Ізраїлю та Кіпру. Проте видання "Цензор.НЕТ" опублікувало відео обрання Коломойському запобіжного заходу, під час якого суддя назвав підозрюваного громадянином України.

Ігорю Коломойському інкримінують шахрайство та протиправне заволодіння чужим майном.

Пізніше Коломойському та ще 5 особам – колишнім працівникам банківської установи детективи НАБУ повідомили про підозру в заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів ПриватБанку.

15 вересня 2023 року СБУ поінформувала, що олігарху повідомили про третю підозру щодо незаконного заволодіння 5,8 млрд грн. 

25 вересня 2023 року в Київському апеляційному суді відбулося засідання у справі олігарха Коломойського. Його відвідали колишній очільник МКІП Олександр Ткаченко та телеведучі телеканалу "1+1", які погодилися взяти олігарха на поруки.

28 листопада 2023 року Шевченківський районний суд Києва продовжив термін тримання під вартою олігарха Ігоря Коломойського до 26 січня 2024 року.

21 грудня 2023 року Апеляційний суд залишив Коломойського під вартою, водночас зменшивши розмір застави з 3 млрд 891 млн грн до 2 млрд 650 млн грн.

22 січня Шевченківський районний суд Києва залишив бізнесмена Ігоря Коломойського під вартою до 2 березня із заставою у розмірі 2,65 млрд грн, а згодом продовжив арешт до 2 червня 2024 року, але зменшив заставу - з 2,4 млрд грн до 1,96 млрд грн. 

Нещодавно Коломойський отримав нову підозру щодо замовлення вбивства директора юридичної компанії задля особистої помсти. У четвер, 9 травня, бізнесмену обрали запобіжний захід - тримання під вартою до 7 липня 2024 року.

Теги:
бізнес
Ігор Коломойський
Приватбанк
Читайте також:
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Сергій Згурець
15 травня, 2024 середа
Наступ на Харківщині - це початок масштабних наступальних дій Росії. Колонка Сергія Згурця
замах на Фіцо
16 травня, 2024 четвер
Замах на Фіцо: у МВС Словаччини розглядають єдину версію мотивів обвинуваченого
Володимир Путін
15 травня, 2024 середа
Путін заявив про "готовність до діалогу". В Україні відреагували
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.36
    Купівля 39.36
    Продаж 39.92
  • EUR
    Купівля 42.63
    Продаж 43.39
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
17 травня
08:45
Оновлено
шахед
Нічна атака РФ: у Харкові два влучання, у Полтаві пролунали вибухи
08:37
Пентагон
Україна може використовувати зброю від США лише у межах своєї території, - Пентагон
08:20
Оновлено
ракетний корабель РФ "Сєрпухов"
РФ вивела у Чорне мора один корабель: чи є він ракетоносієм
08:19
Ексклюзив
Карта. Роботине_1505
Українські військові утримують Роботине, за село тривають постійні бої, - депутат Запорізької облради Ашурбеков
08:06
OPINION
Зоя Казанжи
Може, варто звернутися до інших країн про допомогу військовими?
08:04
Оновлено
новини Львівщини
У Краснодарському краї РФ атаковано порт та НПЗ: російська ППО нібито збила 44 дрони
08:01
Оновлено
Вогонь, пожежа
У Криму дрони влучили у підстанцію: РФ каже про збиття 51 БПЛА
07:46
Бєлгород
На Білгородщині заявили про нібито атаку дроном і загиблих
07:39
втрати ворога
Гелікоптер, два літаки та 1410 військових: втрати РФ за добу війни в Україні
07:31
сили ППО
Українська ППО вночі знищила усі 20 "шахедів"
07:18
Києво-Печерська Лавра
У Києві вночі демонтували "храм-МАФ" УПЦ МП, який був незаконно зведений у буферній зоні ЮНЕСКО
06:55
ядерна зброя росії
Штати в ОБСЄ: Не бачимо ознак підготовки РФ до застосування ядерної зброї проти України
06:48
Держдепартамент США
Нова військова допомога США призведе до реальних змін на фронті в Україні, - Держдеп
06:37
безпілотник, дрон
Розвідувальні дрони РФ можуть залітати у глибокий тил ЗСУ: ISW назвав основні потреби України
03:39
Вовчанськ
Росія використовує жителів Вовчанська у своїй пропаганді
02:47
Михайло Мудрик, збірна України
Мудрик відповів, чи зможе після травми зіграти на Євро-2024
01:44
Володимир Зеленський
Зеленський 16 травня поспілкувався з президентом Ліберії. Про що говорили
01:16
Роман Яремчук, Валенсія, Ла Ліга
Українець Яремчук, якого не може викупити "Валенсія", отримав шанс залишитись у топ-чемпіонаті
00:57
Glovo
Скандал з бронюванням: у Glovo заявили про лише 10 людей з відстрочкою
00:50
Тайсон Фʼюрі та Олександр Усик
Ф'юрі відмовився провести битву поглядів з Усиком
00:22
ППО, обстріл, ЗСУ
На фронті відбулось 114 бойових зіткнень, у Вовчанську контрольована ситуація, - Генштаб
2024, четвер
16 травня
23:21
Борис Філатов
"Зупиниться транспорт і нікому буде працювати на водоканалах та в теплоенерго": Філатов прокоментував мобілізацію в Дніпрі
23:05
Microsoft
Microsoft просить частину співробітників з Китаю, які працюють над ШІ, переїхати в інші країни
23:00
росія прапор занепад
Шрі-Ланка відправить до РФ делегацію для повернення своїх громадян з війни в Україні
22:43
Ексклюзив
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
Оточення Харкова не буде, у ворога недостатньо сил для прориву до міста, - генерал Маломуж
22:32
Президент України Володимир Зеленський
"Зеленський скасував поїздку за кордон, бо боїться, що в цей час його оголосять нелегітимним": росфейки і маніпуляції за 16 травня
22:32
росія, Китай
Китай збільшив експорт сировини для виробництва боєприпасів після повномасштабного нападу РФ на Україну, - ЗМІ
22:20
Британія росія
РФ оголосила військового аташе Британії персоною нон ґрата і зобов'язала покинути країну
22:06
зерно хліб пшениця елеватор
В окупованому Маріуполі росіяни запровадили максимальну націнку на хліб, - Андрющенко
21:41
Командувач Обʼєднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі
Командувачі НАТО вважають, що Росія не має достатньо сил для прориву на Харківщині
21:35
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
У Вовчанську тривають вуличні бої, українські підрозділи працюють по силах РФ. Колонка Сергія Згурця
21:21
Молдова
У Молдові визначили дату референдуму щодо вступу до ЄС
20:53
санкції США
США наклали санкції на російських осіб та організації за сприяння в постачанні зброї КНДР до РФ
20:43
Росія намагається розширити війну, ми повинні примусити її до миру всіма засобами, - Зеленський
20:17
На кілька годин менше: Укренерго оприлюднило можливий графік відключень на 17 травня
20:02
OPINION
Михайло Басараб
Колективний досвід — це фікція. Є лише знання
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 813-го дня війни: контратака ЗСУ в районі Вовчанська, в Україні розпочали масове виробництво FPV-дронів із самонаведенням
19:59
ЗСУ
Сили оборони зупинили активне просування росіян на Харківщині, у Вовчанську тривають бої, - Синєгубов
19:30
Український військовий
В ДПСУ попередили про зміни у правилах перетину кордону для військовозобов'язаних з 18 травня
19:17
Кріштіану Роналду
Forbes оприлюднив рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів світу. Хто лідирує
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV