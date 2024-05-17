Коломойський програв суд у справі про договори поруки за кредитами ПриватБанку

Про це повідомляє Національний банк.

Київський апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та закрив провадження у справі за позовом ексакціонера ПриватБанку Ігоря Коломойського до Національного банку України та ПриватБанку про розірвання договорів його особистої поруки за кредитами рефінансування, залученими ПриватБанком до входження держави в капітал банку.

"Національний банк вітає законне та обґрунтоване рішення суду. Ретельно дослідивши матеріали справи, суд підтримав правову позицію Національного банку, яка полягала, зокрема в тому, що сам факт зміни власника корпоративних прав ПриватБанку внаслідок націоналізації не призвів до зміни прав та обов’язків сторін за договорами", – прокоментував рішення суду начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

У 2017 році Ігор Коломойський подав позов до Печерського районного суду міста Києва про розірвання договорів особистої поруки, за якими він гарантував повернення ПриватБанком отриманих ним кредитів рефінансування. Печерський районний суд міста Києва 20 квітня 2019 року задовольнив його позов. Не погодившись із винесеним рішенням, Національний банк оскаржив його в суді апеляційної інстанції, який підтримав правову позицію Національного банку.

Нагадаємо, що протягом 2008–2014 років Національний банк надав ПриватБанку кредити рефінансування на загальну суму 18,3 млрд грн.

У 2015 році Ігор Коломойський, який на той час був співвласником ПриватБанку, в рахунок забезпечення погашення зазначених кредитів уклав з Національним банком договори поруки. Фактично, він взяв на себе особисті зобов’язання за погашення заборгованості банку перед Національним банком, проте не виконав жодного з цих зобов'язань.

У квітні 2020 року державний ПриватБанк повністю повернув Національному банку отримане рефінансування.

Що відомо про справи Коломойського

2 вересня 2023 року СБУ оголосила Ігорю Коломойському підозру в легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом. Того ж дня Коломойський прибув до Шевченківського райсуду Києва, де йому обрали запобіжний захід у справі про шахрайство - арешт на 60 днів із можливістю внесення застави у 509 млн грн.

Позаштатний радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко заявляв, що в матеріалах справи про шахрайство Коломойський фігурує як громадянин Ізраїлю та Кіпру. Проте видання "Цензор.НЕТ" опублікувало відео обрання Коломойському запобіжного заходу, під час якого суддя назвав підозрюваного громадянином України.

Ігорю Коломойському інкримінують шахрайство та протиправне заволодіння чужим майном.

Пізніше Коломойському та ще 5 особам – колишнім працівникам банківської установи детективи НАБУ повідомили про підозру в заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів ПриватБанку.

15 вересня 2023 року СБУ поінформувала, що олігарху повідомили про третю підозру щодо незаконного заволодіння 5,8 млрд грн.

25 вересня 2023 року в Київському апеляційному суді відбулося засідання у справі олігарха Коломойського. Його відвідали колишній очільник МКІП Олександр Ткаченко та телеведучі телеканалу "1+1", які погодилися взяти олігарха на поруки.

28 листопада 2023 року Шевченківський районний суд Києва продовжив термін тримання під вартою олігарха Ігоря Коломойського до 26 січня 2024 року.

21 грудня 2023 року Апеляційний суд залишив Коломойського під вартою, водночас зменшивши розмір застави з 3 млрд 891 млн грн до 2 млрд 650 млн грн.

22 січня Шевченківський районний суд Києва залишив бізнесмена Ігоря Коломойського під вартою до 2 березня із заставою у розмірі 2,65 млрд грн, а згодом продовжив арешт до 2 червня 2024 року, але зменшив заставу - з 2,4 млрд грн до 1,96 млрд грн.

Нещодавно Коломойський отримав нову підозру щодо замовлення вбивства директора юридичної компанії задля особистої помсти. У четвер, 9 травня, бізнесмену обрали запобіжний захід - тримання під вартою до 7 липня 2024 року.