Програма "Зимова єПідтримка": Мінекономіки пояснило, які дозволи від користувачів можуть вимагати банки

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

У відомстві зазначили, в рамках програми "Національний кешбек" для нарахування 10% кешбеку за покупку українських товарів уряд вимагає лише інформацію про конкретні транзакції, пов’язані з купівлею або поверненням товарів, що беруть участь у програмі.

"Дозвіл на передачу даних про транзакції за ці покупки учасник програми надає у разі зацікавленості брати в ній участь. Інформація про зазначені платіжні операції є підставою для нарахування кешбеку за конкретні покупки", - зазначили у Мінекономіки.

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Щодо програми "Зимова єПідтримка", кошти за нею зараховуються на картки "Національний кешбек", які можна отримати у банках-партнерах. Якщо громадянин не бажає брати участь у програмі "Національний кешбек" і планує використати картку лише для отримання допомоги від програми "Зимова єПідтримка", банки не мають права вимагати згоди на розкриття інформації про інші транзакції.

Крім того, як стверджують у відомстві, користувачі можуть у будь-який момент закрити картку "Національний кешбек" або відкликати наданий дозвіл, звернувшись до служби підтримки свого банку.

Міністерство також закликало банки адаптувати свої договори з клієнтами та інші документи відповідно до нових роз’яснень.