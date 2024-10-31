Програму пільгових кредитів буде розширено на оборонний сектор, - нардепка Галина Янченко
В Україні повинні запустити пільгові кредити для оборонно-промислової галузі в межах меморандуму, який має створити умови для розвитку ОПК України
Про це розповіла народна депутатка, голова Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради із захисту прав інвесторів Галина Янченко кореспондентці Еспресо Юлії Зубченко.
Відомо, що метою меморандуму є створення умов для подальшого розвитку українського ОПК і робота в трьох напрямках, один із яких - запуск пільгових кредитів для оборонно-промислової галузі.
"Велике досягнення нашої робочої групи – це те, що сьогодні в ухваленому бюджеті на наступний рік є норма, яка запустить пільгові кредити для оборонно-промислової галузі. Це будуть п'ятивідсоткові кредити. Таким чином ми розширюємо фантастичну президентську програму пільгових кредитів і на оборонний сектор. До сьогоднішнього дня фактично тільки на третьому році війни впроваджуються пільгові кредити для оборонно-промислового комплексу", - розповіла Янченко в межах засідання робочої групи.
Водночас будуть переглянуті державні закупівлі української зброї, а також звернуть увагу на контрольоване відкриття експорту для вітчизняного ОПК.
Очільниця Тимчасової спецкомісії ВР пояснила, що наразі українські виробники зброї обмежені та працюють в межах монополії ринку: вони не можуть продавати продукцію за кордон, а також продавати велику її кількість в Україні.
"Є тільки Міноборони і є Міністерство внутрішніх справ, ДССЗЗІ (Державна служба спеціального звʼязку та захисту інформації). Більше практично ніхто зброї не закуповує. Тому ці замовники диктують дуже невигідні умови, які заганяють в деяких випадках мало не в банкротство виробників зброї. Ми не можемо цього допустити. Нам потрібно, щоб ці виробники були живі та щоб вони були сильними", - наголосила вона.
Раніше представники найбільших оборонних асоціацій разом із парламентською спецкомісією напрацювали та підписали меморандум, який має створити умови для подальшого розвитку сектору оборони. Його робота зосереджена на трьох напрямках:
- перегляді умов державних закупівель і виключенні дискримінаційних умов з державних закупівель;
- доступі до фінансових інструментів для оборонно-промислового комплексу України;
- відкритті, контрольованому відкритті експорту для українського ОПК.
Акцентується, що міжнародна торгівля дасть можливість українським підприємствам працювати на повну, створювати робочі місця та наповнювати державний бюджет.
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