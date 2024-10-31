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Головна Економіка Програму пільгових кредитів буде розширено на оборонний сектор, - нардепка Галина Янченко
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Програму пільгових кредитів буде розширено на оборонний сектор, - нардепка Галина Янченко

Дар'я Куркіна
31 жовтня, 2024 четвер
22:00
Економіка тероборона

В Україні повинні запустити пільгові кредити для оборонно-промислової галузі в межах меморандуму, який має створити умови для розвитку ОПК України

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Про це розповіла народна депутатка, голова Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради із захисту прав інвесторів Галина Янченко кореспондентці Еспресо Юлії Зубченко.

Відомо, що метою меморандуму є створення умов для подальшого розвитку українського ОПК і робота в трьох напрямках, один із яких - запуск пільгових кредитів для оборонно-промислової галузі.

"Велике досягнення нашої робочої групи – це те, що сьогодні в ухваленому бюджеті на наступний рік є норма, яка запустить пільгові кредити для оборонно-промислової галузі. Це будуть п'ятивідсоткові кредити. Таким чином ми розширюємо фантастичну президентську програму пільгових кредитів і на оборонний сектор. До сьогоднішнього дня фактично тільки на третьому році війни впроваджуються пільгові кредити для оборонно-промислового комплексу", - розповіла Янченко в межах засідання робочої групи.

Водночас будуть переглянуті державні закупівлі української зброї, а також звернуть увагу на контрольоване відкриття експорту для вітчизняного ОПК. 

Очільниця Тимчасової спецкомісії ВР пояснила, що наразі українські виробники зброї обмежені та працюють в межах монополії ринку: вони не можуть продавати продукцію за кордон, а також продавати велику її кількість в Україні.

"Є тільки Міноборони і є Міністерство внутрішніх справ, ДССЗЗІ (Державна служба спеціального звʼязку та захисту інформації). Більше практично ніхто зброї не закуповує. Тому ці замовники диктують дуже невигідні умови, які заганяють в деяких випадках мало не в банкротство виробників зброї. Ми не можемо цього допустити. Нам потрібно, щоб ці виробники були живі та щоб вони були сильними", - наголосила вона.

Раніше представники найбільших оборонних асоціацій разом із парламентською спецкомісією напрацювали та підписали меморандум, який має створити умови для подальшого розвитку сектору оборони. Його робота зосереджена на трьох напрямках: 

  • перегляді умов державних закупівель і виключенні дискримінаційних умов з державних закупівель;
  • доступі до фінансових інструментів для оборонно-промислового комплексу України;
  • відкритті, контрольованому відкритті експорту для українського ОПК.  

Акцентується, що міжнародна торгівля дасть можливість українським підприємствам працювати на повну, створювати робочі місця та наповнювати державний бюджет.

 

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
військові
Війна з Росією
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