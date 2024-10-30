Рада ухвалила реформу Рахункової палати

Про це повідомляють народні депутати України Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.

Зазначається, що відповідний законопроєкт у цілому підтримали 240 народних обранців.

"Це дійсно наші євроінтеграційні зобовʼязання, від прийняття цього закону залежить й отримання великого пакета допомоги в 66 млрд грн. Цей закон - умова для отримання бюджетної допомоги від США та МВФ", - написала Геращенко.

Які ключові нововведення:

конкурс з переважним правом голосу міжнародних експертів для відбору нових членів Палати;

політична та фінансова незалежність Рахункової палати;

скорочення кількості членів з 13 до 11;

надання Рахунковій палаті повноваження щодо проведення аудитів коштів місцевих бюджетів та комунальних підприємств, позабюджетних фондів, коштів, отриманих від міжнародних партнерів, а також консолідованої фінансової звітності суб’єктів державного сектору та бюджетів;

зобов’язання Рахункової палати що п’ять років проходити зовнішнє оцінювання своєї діяльності й установити особливий порядок проведення такого оцінювання на перехідний період та інше;

приведення роботи відповідно до міжнародних стандартів INTOSAI;

створення чітких парламентських процедур, в яких профільні комітети Ради зобовʼязані розглядати звіти Рахункової палати та моніторити виконання її рекомендацій.

За словами Геращенко, заявлена мета законопроєкту - удосконалити діяльність Рахункової палати відповідно до міжнародних стандартів та усунути проблеми в державному контролі, враховуючи рекомендації міжнародних партнерів.