Рада ухвалила реформу Рахункової палати
Верховна Рада України у середу, 30 жовтня, підтримала в цілому законопроєкт #10044-д про реформу Рахункової палати
Про це повідомляють народні депутати України Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.
Зазначається, що відповідний законопроєкт у цілому підтримали 240 народних обранців.
"Це дійсно наші євроінтеграційні зобовʼязання, від прийняття цього закону залежить й отримання великого пакета допомоги в 66 млрд грн. Цей закон - умова для отримання бюджетної допомоги від США та МВФ", - написала Геращенко.
Які ключові нововведення:
- конкурс з переважним правом голосу міжнародних експертів для відбору нових членів Палати;
- політична та фінансова незалежність Рахункової палати;
- скорочення кількості членів з 13 до 11;
- надання Рахунковій палаті повноваження щодо проведення аудитів коштів місцевих бюджетів та комунальних підприємств, позабюджетних фондів, коштів, отриманих від міжнародних партнерів, а також консолідованої фінансової звітності суб’єктів державного сектору та бюджетів;
- зобов’язання Рахункової палати що п’ять років проходити зовнішнє оцінювання своєї діяльності й установити особливий порядок проведення такого оцінювання на перехідний період та інше;
- приведення роботи відповідно до міжнародних стандартів INTOSAI;
- створення чітких парламентських процедур, в яких профільні комітети Ради зобовʼязані розглядати звіти Рахункової палати та моніторити виконання її рекомендацій.
За словами Геращенко, заявлена мета законопроєкту - удосконалити діяльність Рахункової палати відповідно до міжнародних стандартів та усунути проблеми в державному контролі, враховуючи рекомендації міжнародних партнерів.
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