Радниця заступника голови КМДА Грамотна розповіла, як Київ готується до опалювального сезону

Про це в етері радниця заступника голови КМДА Юлія Грамотна.

"Основний етап ключових робіт з підготовки Києва до опалювального сезону вже виконаний. Зараз роботи перебувають на фінальний стадії. Тобто, житлові будинки отримують акти готовності до опалювального сезону. Відповідно, понад 90% всіх житлових будинків у Києві отримали акти готовності. Зараз у процесі отримання будинки ОСББ, ЖБК й відомчі будинки", - розповіла Грамотна.

За словами радниці, в Києві тривають масштабні роботи з реконструкції теплових мереж. Втім, як зазначила Грамотна, на опалювальний сезон ці роботи не матимуть впливу.

"Зараз також ще тримають великі роботи реконструкції теплових мереж. Тобто, це магістральні мережі. Загалом це 13 ділянок, які до кінця року мають реконструювати. Це масштабні роботи, тому вони займають більше часу. Втім, як правило на опалювальний сезон ці роботи великого впливу не мають", - додала вона.