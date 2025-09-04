В Україні нині достатньо газу й вугілля для традиційної зими, - Укренерго
Станом на 4 вересня в Україні достатньо запасів газу та вугілля для проходження опалювального сезону. Однак існує ризик, що додатковий ресурс доведеться закуповувати
Про це сказав член наглядової ради Укренерго Юрій Бойко, цитує Суспільне.
"Коли Росія почала масово атакувати нашу газовидобувну та газопереробну структури, ми стикнулися з необхідністю налагоджувати імпорт, щоб замістити внутрішні ресурси. На сьогодні запаси газу непогані, їх для традиційної зими більш ніж достатньо. Але в умовах війни залишається ризик того, що нам доведеться закуповувати додатковий ресурс", – розповів він.
Бойко зазначив, що схожа ситуація й із запасами вугілля для зими 2025-2026.
"Наразі на складах електростанцій близько 2 тисяч тонни вугілля. Для зимового часу це на два місяці роботи, однак, це максимальний обсяг, який можна накопичити на станціях. Якщо згадати, що ключовим постачальником вугілля є Павлоградський регіон, який також перебуває під регулярними обстрілами, то треба бути свідомими того, що у разі погіршення ситуації треба буде залучення імпортного ресурсу", – додав член наглядової ради Укренерго.
- Раніше повідомлялось, що готовність до зими становить понад 70%. Україна продовжує накопичувати запаси палива — вугілля, дров, пелет, рідкого палива й газу.
