В Україні нині достатньо газу й вугілля для традиційної зими, - Укренерго

Про це сказав член наглядової ради Укренерго Юрій Бойко, цитує Суспільне.

"Коли Росія почала масово атакувати нашу газовидобувну та газопереробну структури, ми стикнулися з необхідністю налагоджувати імпорт, щоб замістити внутрішні ресурси. На сьогодні запаси газу непогані, їх для традиційної зими більш ніж достатньо. Але в умовах війни залишається ризик того, що нам доведеться закуповувати додатковий ресурс", – розповів він.

Бойко зазначив, що схожа ситуація й із запасами вугілля для зими 2025-2026.

"Наразі на складах електростанцій близько 2 тисяч тонни вугілля. Для зимового часу це на два місяці роботи, однак, це максимальний обсяг, який можна накопичити на станціях. Якщо згадати, що ключовим постачальником вугілля є Павлоградський регіон, який також перебуває під регулярними обстрілами, то треба бути свідомими того, що у разі погіршення ситуації треба буде залучення імпортного ресурсу", – додав член наглядової ради Укренерго.