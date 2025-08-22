Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Готовність України до опалювального сезону становить понад 70%, – Кулеба

Юлія Юліна
22 серпня, 2025 п'ятниця
16:16
Економіка опалення

Готовність до зими наразі становить понад 70%. Україна продовжує накопичувати запаси палива — вугілля, дров, пелет, рідкого палива й газу

Зміст

Про це повідомив очільник Мінрозвитку Олексій Кулеба.

Він зазначив, що до опалювального сезону вже готові 71% житлового фонду – це понад 103 тис. будинків, де відремонтували дахи, системи тепла, води та електромережі. На ці роботи місцева влада витратила понад 11,6 млрд грн, зокрема за рахунок 4% ПДФО, що держава спрямувала громадам. Також підготовлено 80% соціальних закладів — дитсадків, шкіл і лікарень.

Крім того, модернізовано понад 1200 км водопровідних мереж, 200 км каналізаційних, тисячі насосних станцій і свердловин, які забезпечені генераторами на випадок відключення світла.

У сфері теплопостачання вже підготовлено 76% котелень, замінено й відремонтовано сотні котлів, підготовлено 13 тис. км тепломереж. 

"Ми також створюємо резерви палива для котелень і вже є запаси: 90 тис. тонн вугілля, 85 тис. тонн рідкого палива, 585 тис. кубів дров, 32 тис. тонн пелет. На складах ТЕС і ТЕЦ накопичено 2,4 млн тонн вугілля, середньомісячна витрата очікується від 850 тис. у міжопалювальний період і буде збільшена на 40% в опалювальний період. Обсяг зберігання газу в підземних сховищах на сьогодні складає близько 11 млрд кубічних метрів", - сказав Кулеба.

  • Раніше в Міненерго казали, що до початку опалювального сезону заплановано накопичити 13,2 млрд кубометрів газу
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
22 серпня
17:50
Трамп
"Вони як олія та оцет": Трамп зізнався, що не хотів би брати участь у перемовинах Зеленського й Путіна
17:43
ЗСУ
"Корпусна система в ЗСУ змінює логіку ведення війни та дає шанс на перемогу", - експерт Самусь
17:30
Володимир Зеленський виступає у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
"Не знаю, хто їм загрожує": Зеленський про заяву Лаврова щодо гарантій безпеки для РФ
17:23
Казино
В Україні запрацювала система трекінгу нелегальних онлайн-казино
17:16
на фото Верховна Рада України
Раді пропонують карати українців за незаконний виїзд за кордон трьома роками тюрми
17:03
Лавров
ISW пояснив, чому РФ наполягає на стамбульських домовленостях для завершення війни в Україні
16:50
Урсула фон дер Ляєн
Україна отримала 4,05 млрд євро від ЄС для відновлення та інтеграції
16:46
Зеленский путін
Зустріч Путіна й Зеленського не заплановано, – Лавров
16:40
У Кракові в аеропорту відкрили виставку воєнних плакатів українських ілюстраторів
16:27
війна з Росією
З початку доби на фронті відбулося 60 боїв: найбільше – на Покровському напрямку
16:24
Юлія Свириденко
Уряд схвалив законопроєкт про основи державної ветеранської політики
16:18
Оновлено
Марк Рютте
Посилення ЗСУ та допомога США і Європи: Рютте у Києві пообіцяв два шари безпекових гарантій для України
16:08
OPINION
Добре бути Трампом...
16:06
Олександр Лукашенко
Війна РФ проти України: Лукашенко каже, нібито підтримує повітряне перемир'я
16:01
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:56
Ексклюзив
Переважна більшість українців не була готова до проголошення незалежності України, - Портников
15:45
Оновлено
Кубок України, оновлений трофей
Кубок України: результати матчів і розклад трансляцій 1/32 фіналу
15:21
Оновлено
Генсек НАТО Рютте прибув до Києва й зустрівся з Зеленським
15:06
Ексклюзив
Україна
Майже 83% громадян хотіли б будувати своє майбутнє в Україні, — опитування
14:38
Шпигував за військовими ешелонами: СБУ на Харківщині затримала співробітника Укрзалізниці, який виявився агентом ФСБ
14:38
Ексклюзив
Угорщина
Пропаганда РФ стала офіційним наративом Будапешту, - депутатка парламенту Угорщини Чех
14:14
Олександр Лукашенко (26.01.2025)
Лукашенко заявив, що Путін нібито відмовився бити "Орешником" по Банковій
14:14
Ексклюзив
МЗС Польщі
Ми будемо робити все, щоб запобігати таким провокаціям, - МЗС Польщі про падіння дрона з РФ
14:04
OPINION
Обстріл Flex на Закарпатті: Трамп проковтне?
13:50
Дональд Трамп
Трамп назвав себе експертом з трави
13:37
Федоров підтвердив причетність України до підриву машини російського генерала на Курщині
13:37
ЗСУ знищили пункт базування БПЛА "Форпост" на аеродромі в Севастополі
13:11
Ексклюзив
Світлана Гринчук
Пошкодження газотранспортної інфраструктури суттєво вплинули на баланс газу в Україні, - Гринчук
13:03
Велика Британія придбає 6 систем ППО, щоб допомогти полегшити доставку військової техніки до України
12:58
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
"Якби не примус, то нікого б не було": у Херсонській облраді прокоментували "святкування" дня прапора РФ в окупації
12:39
Ексклюзив
Іван Тимочко
Путін знає реальний стан справ на фронті, - голова РР Сухопутних військ Тимочко
12:25
Ексклюзив
Олексій Кулеба
Кулеба відповів, як діяти переселенцям з ТОТ, які продовжують отримувати платіжки за комуналку в покинутих домівках
12:12
Фільм "Іван і Марта"
Боротьба і кохання: на Еспресо телепрем'єра фільму “Іван і Марта” про дисидента Дзюбу та його дружину
12:00
OPINION
Атака на Залужного та ветеранів. Що не так із затриманням українського ветерана у справі підриву "Північного потоку"?
11:47
PR
Тренди 2025 року: які столи обирають для сучасних інтер’єрів
11:46
Відключення електроенергії
Споживання електроенергії в Україні продовжує зростати: ситуація в енергосистемі 22 серпня
11:41
Аналітика
Україна НАТО
Чи є гарантії безпеки поза НАТО
11:28
зруйнований Свято-Вознесенський храм в с. Новотроїцьке
Залишається найбільш інтенсивним: речник ОСУВ "Дніпро" розповів про ситуацію на Покровському напрямку
11:27
Бійці підрозділу "Братство" ГУР МОУ зупинили просування росіян на Донеччині, знищивши понад 90 окупантів
11:16
Огляд
світ, міжнародний огляд
КНДР повертає частину військ з фронту, а Трамп "летить наосліп" у своїй політиці. Акценти світових ЗМІ 22 серпня
Більше новин
