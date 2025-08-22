Готовність України до опалювального сезону становить понад 70%, – Кулеба

Про це повідомив очільник Мінрозвитку Олексій Кулеба.

Він зазначив, що до опалювального сезону вже готові 71% житлового фонду – це понад 103 тис. будинків, де відремонтували дахи, системи тепла, води та електромережі. На ці роботи місцева влада витратила понад 11,6 млрд грн, зокрема за рахунок 4% ПДФО, що держава спрямувала громадам. Також підготовлено 80% соціальних закладів — дитсадків, шкіл і лікарень.

Крім того, модернізовано понад 1200 км водопровідних мереж, 200 км каналізаційних, тисячі насосних станцій і свердловин, які забезпечені генераторами на випадок відключення світла.

У сфері теплопостачання вже підготовлено 76% котелень, замінено й відремонтовано сотні котлів, підготовлено 13 тис. км тепломереж.

"Ми також створюємо резерви палива для котелень і вже є запаси: 90 тис. тонн вугілля, 85 тис. тонн рідкого палива, 585 тис. кубів дров, 32 тис. тонн пелет. На складах ТЕС і ТЕЦ накопичено 2,4 млн тонн вугілля, середньомісячна витрата очікується від 850 тис. у міжопалювальний період і буде збільшена на 40% в опалювальний період. Обсяг зберігання газу в підземних сховищах на сьогодні складає близько 11 млрд кубічних метрів", - сказав Кулеба.