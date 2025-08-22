Готовність України до опалювального сезону становить понад 70%, – Кулеба
Готовність до зими наразі становить понад 70%. Україна продовжує накопичувати запаси палива — вугілля, дров, пелет, рідкого палива й газу
Про це повідомив очільник Мінрозвитку Олексій Кулеба.
Він зазначив, що до опалювального сезону вже готові 71% житлового фонду – це понад 103 тис. будинків, де відремонтували дахи, системи тепла, води та електромережі. На ці роботи місцева влада витратила понад 11,6 млрд грн, зокрема за рахунок 4% ПДФО, що держава спрямувала громадам. Також підготовлено 80% соціальних закладів — дитсадків, шкіл і лікарень.
Крім того, модернізовано понад 1200 км водопровідних мереж, 200 км каналізаційних, тисячі насосних станцій і свердловин, які забезпечені генераторами на випадок відключення світла.
У сфері теплопостачання вже підготовлено 76% котелень, замінено й відремонтовано сотні котлів, підготовлено 13 тис. км тепломереж.
"Ми також створюємо резерви палива для котелень і вже є запаси: 90 тис. тонн вугілля, 85 тис. тонн рідкого палива, 585 тис. кубів дров, 32 тис. тонн пелет. На складах ТЕС і ТЕЦ накопичено 2,4 млн тонн вугілля, середньомісячна витрата очікується від 850 тис. у міжопалювальний період і буде збільшена на 40% в опалювальний період. Обсяг зберігання газу в підземних сховищах на сьогодні складає близько 11 млрд кубічних метрів", - сказав Кулеба.
- Раніше в Міненерго казали, що до початку опалювального сезону заплановано накопичити 13,2 млрд кубометрів газу
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.05 Купівля 41.05Продаж 41.53
- EUR Купівля 47.67Продаж 48.32
- Актуальне
- Важливе