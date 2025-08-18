До початку опалювального сезону заплановано накопичити 13,2 млрд кубометрів газу, - Міненерго

Про це сказала міністерка енергетики Світлана Гринчук під час виступу на презентації Програми дій уряду, передає Укрінформ.

"Мета по природному газу до початку опалювального сезону - мінімум 13,2 млрд кубометрів; із них 4,6 млрд кубометрів - імпорт", - Гринчук.

Вона наголосила, що закачування газу іде згідно з планом, іноді - навіть із випередженням планових показників.

"Думаю, і по газу, і по вугіллю у нас буде достатньо запасів для проходження опалювального сезону", - додала Гринчук.