До початку опалювального сезону заплановано накопичити 13,2 млрд кубометрів газу, - Міненерго
До початку опалювального сезону 2025-2026 років заплановано накопичити щонайменше 13,2 млрд кубометрів газу
Про це сказала міністерка енергетики Світлана Гринчук під час виступу на презентації Програми дій уряду, передає Укрінформ.
"Мета по природному газу до початку опалювального сезону - мінімум 13,2 млрд кубометрів; із них 4,6 млрд кубометрів - імпорт", - Гринчук.
Вона наголосила, що закачування газу іде згідно з планом, іноді - навіть із випередженням планових показників.
"Думаю, і по газу, і по вугіллю у нас буде достатньо запасів для проходження опалювального сезону", - додала Гринчук.
- Уряд Норвегії ухвалив рішення про виділення Україні майже 100 млн доларів для закупівлі імпортного природного газу в межах підготовки до опалювального сезону.
- Біла Церква
