Норвегія надає Україні майже $100 млн на закупівлю газу для прийдешнього опалювального сезону

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

"Своєчасна та системна допомога уряду Норвегії є надзвичайно важливою для забезпечення енергетичної безпеки України. Це свідчить про непохитну солідарність наших міжнародних партнерів та їхню готовність допомагати у реалізації енергетичних проєктів і зміцненні незалежності українського енергетичного сектору", - прокоментувала очільниця відомства Світлана Гринчук.

Зазначається, що отримані кошти Нафтогаз використає для формування достатніх запасів газу напередодні опалювального сезону.