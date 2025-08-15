Норвегія надає Україні майже $100 млн на закупівлю газу для прийдешнього опалювального сезону
Уряд Норвегії ухвалив рішення про виділення Україні майже 100 млн доларів для закупівлі імпортного природного газу в межах підготовки до опалювального сезону
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
"Своєчасна та системна допомога уряду Норвегії є надзвичайно важливою для забезпечення енергетичної безпеки України. Це свідчить про непохитну солідарність наших міжнародних партнерів та їхню готовність допомагати у реалізації енергетичних проєктів і зміцненні незалежності українського енергетичного сектору", - прокоментувала очільниця відомства Світлана Гринчук.
Зазначається, що отримані кошти Нафтогаз використає для формування достатніх запасів газу напередодні опалювального сезону.
- У лютому директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі Еспресо повідомив, що Україна має менш як 10% запасів природного газу від проєктних потужностей підземних сховищ газу.
- У червні директор Центру досліджень енергетики Харченко сказав, що в Україні зафіксували історично найнижчий рівень запасів газу. Нині державі вистачає власної генерації, але для опалювального сезону потрібно буде імпортувати.
- Водночас у Міненерго повідомили, що в червні Україна закачала понад 1 млрд куб. м газу. Це найбільший місячний показник із серпня 2023 року.
