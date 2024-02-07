РФ завдала Україні втрат у сферах культури, релігії, туризму й спорту на $10,8 млрд, - очільниця ДАРТ
Внаслідок російської агресії непрямі втрати України у сферах культури, релігії, туризму та спорту перевищили $10,8 млрд
Про це під час підсумкової пресконференції повідомила голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів.
Вона зауважила, що для майбутнього відновлення об’єктів розглядається допомога партнерів.
"У нас колосальні втрати, ми їх фіксуємо разом з обласними організаціями. Частина об'єктів, можливо, ніколи не буде відновлена. Захист спадщини - одне з наших ключових завдань. Інформуючи про втрати, ми вже зараз шукаємо можливості (майбутнього) відновлення, зокрема за допомогою наших партнерів", - сказала Олеськів.
Відомо, що від початку війни росіяни знищили або пошкодили 1804 об'єкти культури, 348 релігійних споруд та 164 об'єкти туризму. Збитки, які завдав ворог навколишньому середовищу України, оцінюють у $2 трлн, а втрати об’єктів туризму - $4,4 млрд. Було окуповано 13 національних парків, 8 природних та 2 біосферні заповідники.
- Станом на 25 січня 2024 року внаслідок російської агресії зазнали збитків щонайменше 1938 об’єктів культурної інфраструктури (без урахування пам’яток культурної спадщини). Із них 314 (16%) – знищені.
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