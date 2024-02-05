Кількість пошкоджених унаслідок агресії РФ об’єктів культурної інфраструктури зросла до 1938
Станом на 25 січня 2024 року внаслідок російської агресії зазнали збитків щонайменше 1938 об’єктів культурної інфраструктури (без урахування пам’яток культурної спадщини). Із них 314 (16%) – знищені
Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України.
Найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала у Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській (а також у місті Київ), Миколаївській, Луганській і Запорізькій областях.
Найчисельнішою групою об’єктів культурної інфраструктури, які зазнали пошкоджень чи руйнувань, є клубні заклади (48% загальної кількості закладів культурної інфраструктури, які зазнали збитків).
Загальні втрати закладів культури державної форми власності за цей період становлять 28 одиниць (9%); комунальної форми власності – 1910 одиниць (6%).
Загалом постраждали:
- клубні заклади – 929;
- бібліотеки – 689;
- заклади мистецької освіти – 154;
- музеї та галереї – 113;
- театри, кінотеатри та філармонії – 38;
- парки, зоопарки, заповідники – 12;
- цирки – 3.
Руйнувань зазнали клубні заклади, бібліотеки, музеї, театри, філармонії та заклади мистецької освіти на території 277 територіальних громад (18,9% загальної кількості ОТГ) у Вінницькій (3,2%), Дніпропетровській (19%), Донецькій (83%), Житомирській (17%), Закарпатській (2%), Запорізькій (36%), Київській (27 %), Луганській (46%), Львівській (4%), Миколаївській (44%), Одеській (9%), Полтавській (2%), Сумській (51%), Харківській (54%), Херсонській (43%), Хмельницькій (17%), Черкаській (6%), Чернігівській (47%), Кіровоградській (2 %) областях та м. Києві.
Оскільки на кінець січня 2024 року майже вся територія Луганської та значні частини територій Запорізької, Донецької та Херсонської областей досі перебувають у тимчасовій окупації, порахувати точну кількість об’єктів культурної інфраструктури, що постраждали в ході бойових дій та окупації, наразі неможливо.
- Станом на 25 жовтня було відомо, що від збройної агресії Росії проти України постраждали щонайменше 1711 об’єктів культурної інфраструктури
- За інформацією Мінкульту, від 24 лютого 2022 року до 25 грудня 2023 року в Україні внаслідок російської агресії зруйновано або пошкоджено 872 об’єкти культурної спадщини
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