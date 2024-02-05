Кількість пошкоджених унаслідок агресії РФ об’єктів культурної інфраструктури зросла до 1938

Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України.

Найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала у Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській (а також у місті Київ), Миколаївській, Луганській і Запорізькій областях.

Найчисельнішою групою об’єктів культурної інфраструктури, які зазнали пошкоджень чи руйнувань, є клубні заклади (48% загальної кількості закладів культурної інфраструктури, які зазнали збитків).

Загальні втрати закладів культури державної форми власності за цей період становлять 28 одиниць (9%); комунальної форми власності – 1910 одиниць (6%).

Загалом постраждали:

клубні заклади – 929;

бібліотеки – 689;

заклади мистецької освіти – 154;

музеї та галереї – 113;

театри, кінотеатри та філармонії – 38;

парки, зоопарки, заповідники – 12;

цирки – 3.

Руйнувань зазнали клубні заклади, бібліотеки, музеї, театри, філармонії та заклади мистецької освіти на території 277 територіальних громад (18,9% загальної кількості ОТГ) у Вінницькій (3,2%), Дніпропетровській (19%), Донецькій (83%), Житомирській (17%), Закарпатській (2%), Запорізькій (36%), Київській (27 %), Луганській (46%), Львівській (4%), Миколаївській (44%), Одеській (9%), Полтавській (2%), Сумській (51%), Харківській (54%), Херсонській (43%), Хмельницькій (17%), Черкаській (6%), Чернігівській (47%), Кіровоградській (2 %) областях та м. Києві.

Оскільки на кінець січня 2024 року майже вся територія Луганської та значні частини територій Запорізької, Донецької та Херсонської областей досі перебувають у тимчасовій окупації, порахувати точну кількість об’єктів культурної інфраструктури, що постраждали в ході бойових дій та окупації, наразі неможливо.