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Через агресію РФ в Україні постраждали 872 пам’ятки культури, найбільше – на Харківщині

9 січня, 2024 вiвторок
22:41
Культура церква Святого Георгія 1878 р

Від 24 лютого 2022 року до 25 грудня 2023 року в Україні внаслідок російської агресії зруйновано або пошкоджено 872 об’єкти культурної спадщини 

Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України.

З-поміж знищених і пошкоджених об'єктів 120 – це пам’ятки національного значення, 682 – місцевого значення, 70 – щойно виявлених.

У цьому переліку пам’ятками архітектури є 279 об’єктів, архітектури та містобудування – 255, історії – 203, архітектури, історії – 33, монументального мистецтва – 19, містобудування, монументального мистецтва – 17, археології – 18, архітектури та містобудування, історії – 38, містобудування – 5, науки і техніки – 2, садово-паркового мистецтва – 1, архітектури та містобудування, монументального мистецтва – 1, архітектури, монументального мистецтва – 1.

Згідно з даними обласних військових адміністрацій, від початку повномасштабного вторгнення РФ повністю зруйновано 23 пам’ятки, частково пошкоджено – 672, а ступінь пошкодження 177 об’єктів залишається невідомим.

Пам’ятки культурної спадщини пошкоджені або зруйновані у 17 областях. 

Найбільше – на Харківщині. Тут нарахували 216 таких пам’яток (Богодухівський район – 4; Ізюмський – 14; Красноградський – 2; Лозівський – 1; Харківський – 181; Чугуївський – 14). Із них 10 – це пам'ятки національного значення, 202 – місцевого значення, 4 щойно виявлені об’єкти культурної спадщини.

В Одеській області зруйновано або пошкоджено 119 пам'яток: 28 – національного значення, 91 – місцевого значення (Білгород-Дністровський район – 1; Одеський – 117, Ізмаїльський – 1).

У Донецькій області нарахували 111 постраждалих і знищених об'єктів (Краматорський район – 36; Маріупольський – 26; Бахмутський – 28, Покровський – 17; Волноваський – 4). Із них 12 – національного значення, 99 – місцевого значення.

У Херсонській області зафіксували 86 знищених або ушкоджених пам'яток (Бериславський район – 10; Білозерський – 2; Каховський – 32; Херсонський – 42). Серед них 12 – національного значення, 44 – місцевого значення, 30 – щойно виявлені об’єкти культурної спадщини.

У Чернігівській області таких пам'яток 70 (Чернігівський район – 63; Корюківський – 1; Новгород-Сіверський – 2; Ніжинський – 3; Прилуцький – 1). У тому числі 27 національного значення, 37 місцевого значення, 6 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

У Київській області через агресію РФ постраждали 69 пам'яток (Білоцерківський район – 1; Броварський район – 5; Бучанський район – 14; Вишгородський район – 6, місто Київ – 43). Серед них 16 пам’яток національного значення, 37 пам’яток місцевого значення та 16 щойно виявлених об’єктів.

У Запорізькій області знищено або ушкоджено 38 пам’яток місцевого значення (Василівський район – 12; Запорізький – 15; Пологівський – 10; Мелітопольський – 1).

У Львівській області – 33 (Золочівський район – 1; Стрийський – 1; Франківський – 29; Галицький – 2). З них 2 пам'ятки національного значення, 31 – місцевого значення.

У Дніпропетровській області таких пам'яток 32 (Дніпровський район – 15; Криворізький – 4; Нікопольський – 13). Одна з них – національного значення, 25 – місцевого значення, 6 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

У Луганській області пошкоджено або знищено 30 пам’яток місцевого значення (Сватівський район – 5; Сєвєродонецький – 23, Щастинський – 2).

На Сумщині нарахували 25 постраждалих пам'яток (Конотопський район – 5; Охтирський – 12; Сумський – 7; Шосткинський – 1). 5 із них – національного значення, 20 – місцевого значення.

У Миколаївській області – 22 пам'ятки (Миколаївський район – 22): 3 – національного значення, 15 – місцевого значення, 4 – щойно виявлені об’єкти культурної спадщини.

На Хмельниччині постраждали 10 пам'яток (Шепетівський район – 2; Хмельницький – 8). Одна з них – національного значення, 5 – місцевого значення, 3 – щойно виявлені об’єкти культурної спадщини.

У Вінницькій області таких культурних об'єктів 4 (усі – у Вінницькому районі). Серед них одна пам'ятка національного значення, 3 – місцевого значення.

У Полтавській області постраждали 4 пам'ятки (усі – у Кременчуцькому районі). Серед них одна пам'ятка національного значення, 2 – місцевого значення, один щойно виявлений об’єкт культурної спадщини.

У Житомирській області внаслідок російської агресії постраждали 2 пам'ятки культури у Коростенському районі. Одна з них – національного значення, одна – місцевого.

У Кіровоградській області постраждала пам'ятка культури місцевого значення в Олександрійському районі.

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